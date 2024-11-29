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▲崔敏煥（見圖）被前妻控訴曾在公婆面前摸她的私密部位以及捏胸，讓她感到非常不舒服。（圖／取自minhwan12 IG）

10月底女團LABOUM前成員律喜在網路上說明與南韓樂團FTIsland鼓手崔敏煥離婚原因，爆料崔敏煥婚內多次嫖妓的音檔，更說他在家人面前摸自己的重要部位，讓崔敏煥涉嫌違反性交易處罰法以及強制猥褻，遭到警方調查。今（29）日結果出爐，表示「因證據不足，以不起訴結案」。律喜前陣子控訴崔敏煥曾在家人面前捏她的胸部，以及觸碰私密部位，還曾經要塞錢至她的胸口。原先律喜以為只是因為崔敏煥喝醉，才會有過度的愛意表現，沒想到後來發現崔敏煥是嫖妓常客，才意識到前夫根本不尊重她。隨後律喜曝光一份音檔，內容提到「附近有可以去的Hotel，不然汽車旅館也可以」、「哥哥，想去哪裡，那裡說沒有小姐，要候位很久」，錄音檔中崔敏煥還多次要求皮條客介紹有小姐的好店、推薦旅館等。隨後立即有網友到申訴平台舉報崔敏煥的行為，對此警方也立即展開調查。警方調查近1個月的時間，首爾江南警察局今日對外說明，針對崔敏煥涉嫌違反性交易處罰法以及強制猥褻一案，由於沒有足夠的證據說明崔敏煥的嫌疑，最終以不起訴結案。