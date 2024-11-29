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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職。新北市議員李宇翔公開2月內部員工陳情信，信件開頭就爆謝宜容運用公家資源，在辦公室栽種個人植物，甚至為此浪費公用電，且辦公室的裝潢費，是用了就業基金的140萬來裝修。對此，資深媒體人羅旺哲表示，自己看到謝宜容的辦公室裝潢後，下巴快要掉下來。羅旺哲27日在節目《57爆新聞》指出，這麼豪華、裝設擺置這麼好的地方，居然是謝宜容的辦公室，「各位觀眾你下巴是不是快掉下來了？你不說我還以為是哪個五星級餐廳的早午餐店，或哪個豪宅的大廳」，裡面除了有精美的擺設、綠色植被，還有些許書架與畫作，「我過去跑新聞這麼久，包括採訪過多位部會首長及立委，沒有一個人辦公室像她一樣」。羅旺哲狠酸，「你以為你的辦公室是你的開心農場是不是？這些都是我們民脂民膏，電費也是我們納稅人在繳，結果你把辦公室當成你自己的休息室一樣，這有道理嗎？」羅旺哲說，新任的勞動部長洪申翰到現場去看也嚇了一跳，「哇！原來謝宜容辦公室擺設這麼厲害，他也覺得確實過當。」羅旺哲說，這件事並非現在才爆出，早在今年2月時，就有基層員工陳情指控，謝宜容除了在自己辦公室外，還在許多公共空間種植自己的綠色植物，甚至用公費買入軌道燈，幫助植物進行光合作用，新莊本部112年用電還暴增到20幾萬；陳情書裡還提到，謝宜容要求下屬平時除了要忙公務，還要抽空幫她澆水，簡直是把下屬當成了僕人。