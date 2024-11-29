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各大產業面臨「缺工潮」，有些上班族在年底坐等年終，但有些卻寧願放掉年終也要找新工作。根據求職網調查，超過93%上班族考慮在農曆年前換工作，且有81%考慮轉行，其中又以餐旅、科技、金融業位居年前轉職行業前3名。根據yes123求職網調查，有93%上班族考慮在農曆年前換工作，創下12年來新高，其中有71%早就付諸行動開始投履歷。觀察想轉職的原因，包含薪水太少、現在的公司沒前景、太久沒有加薪、沒有升遷調部門機會。至於新東家月薪的期望，年前轉職者平均希望能夠比原來的工作加薪8053元。若老東家想要慰留員工，以目前公司月薪上，轉職者希望平均需加碼10148元，相當於比前者多2095元，高出約26%。yes123求職網表示，對於跳槽後的工作型態，有53%選擇「換行業，也換職務」、29%「換行業，但職務一樣」，因此合計有81%的人想要換行業，最熱門的年前轉職行業前5名依序為餐飲住宿與休閒旅遊業、科技資訊業、金融保險與會計統計業、傳統製造業、批發零售與貿易業。同時，調查也指出，有35%上班族會等新工作有著落才提出辭呈，也有23%等到年終獎金入帳日才會提離職。不過也有21%選擇裸辭，先提辭呈再找工作，另有13%開始找新工作再提辭呈，8.3%先探聽預計發多少年終獎金，再決定要不要辭職。由於各行業持續缺工，有96%企業農曆年前有徵才計畫，且今年開出平均月薪條件首度突破4萬元，達到40622元、年增3.9%，創下12年來新高。其中又分成61%單純填補員工離職後的空缺，以及35%擴編。此外，調查指出，年前提辭呈對於年終獎金或是分紅的影響，有78%勞方憂損失年終，其中有46%認為會完全拿不到、32%認為會減少，僅有1.3%認為會增加。對於上班族的擔憂，則有47%的企業指出，若在發年終獎金前得知員工想離職，金額不會重新評估，會依照工作表現而定。但也有42%表示會重新評估，少給一些或完全不給。僅有11%透露會重新評估，想留住人才，所以會多給一些。