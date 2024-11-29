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民進黨前醫師立委、台中市議員張芬郁的先生簡肇棟，傳出今早食道癌過世，享年70歲。簡肇棟於1999年大里市長任內逢921大地震，積極投入賑災與重建，2001年底當選第5屆立法委員。離開政壇的他，積極輔選妻子張芬郁，並在大里開設診所。日前簡肇棟突覺身體不適，送醫不久即陷入昏迷，其間總統賴清德曾親自探望。簡肇棟在地方與各政黨交好，因故離開政壇後，積極輔選空姐出身的妻子張芬郁競選市議員，兩人育有2子都是醫生。今天是市議會定期會第一天，中午議長張清照突然宣布，張芬郁下午請假，改為書面質詢，由於簡肇棟已住院一段時間，立即引起眾人猜測，稍後被證實已於今早過世。簡肇棟今年9月突然覺得吃不下東西，到中山附醫檢查發現食道癌長達13公分，隨後因大出血陷入昏迷。中午張芬郁在臉書證實此事，表示「簡醫師在今天清晨離開了我們，完成他在世上70載精彩的旅程」，並請大家書寫簡醫師和自己相處的故事，張芬郁說，「他一直都是這麼淘氣愛抬摃和愛練肖話，相信他一定也很想念和大家相處的每一刻」。