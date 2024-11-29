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台經院今（29）日發布10月製造業景氣燈號，受到油品、塑化、汽車等傳產出口疲弱，加上伺服器逢新舊轉換及高基期，以及製造業廠商憂心美國總統當選人川普貿易政策主張影響台灣等多重因素影響，使得整體製造業景氣信號值從9月的11.88分掉到10月的11.2分，為8個月以來最低分，也使得燈號持續亮出第代表景氣低迷的黃藍燈。台經院表示，全球經濟緩步成長，國內製造業方面，受惠於新興科技需求暢旺，電子與通訊產品成續成長，但油品、塑化及汽車等傳產出口疲弱，使得出口衍生進口需求縮小，加上伺服器逢新舊換期與高基期因素，使得整體生產指數增幅縮小到個位數，拖累原物料投入面表現。此外，製造業廠商憂心美國總統大選結果引發景氣不確定性升溫，影響到看好當月及未來半年景氣較9月減少。觀察細部產業，台經院指出，金屬基本業方面，國際鐵市場需求持平及低價進口鋼持續擾市，然歐美對陰極型精煉銅及不銹鋼等產品需求增加，出口及外銷訂單年增率皆較上月數值增加，推升需求及售價面指標表現，故10月該產業景氣燈號由代表衰退的藍燈轉為代表低迷的黃藍燈。反觀電子零組件業方面，台經院表示，受惠AI及高效運算等運用需求持續擴增，帶動IC製造、晶片等出口及訂單續強，對美國、東協及印度出口年增率續強，惟因為日本、中國、歐洲出口轉弱，加上車用與工控等需求疲軟，影響成熟製程晶圓代工及DRAM業者訂單能見度，抵銷部分需求面指標漲幅，因此，該產業在10月景氣燈號續為代表持平燈號。展望未來，台經院指出，川普重返白宮，預計新政府政策對全球政經局勢產生重大影響，尤其是川普近期放話對加拿大、墨西哥商品徵收25%關稅，並規劃對中國加徵10%關稅，若政策實施，美國平均關稅率可能達到二戰以來最高水準。台經院表示，市場預計川普當選後加徵關稅、縮減移民政策等可能推升通膨，影響美國聯準會未來政策方向，貿易政策主張也將牽動台灣對美國直接、間接出口，進而影響到台灣製造業整體表現，需密切觀察。