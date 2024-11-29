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為增進南部地區產業公協會對公平交易法規的瞭解，公平會於11月28日前往高雄市舉辦「聯合行為停看聽－公平交易法與公協會」宣導說明會，與南部地區產業公協會進行面對面交流，強化在地業者對違法聯合行為態樣的認知。公平會表示，高雄地區產業型態多元，農漁牧、石油化學工業、電子機械製造及相關商業活動等產業均蓬勃發展，公平會為增進南部地區產業公協會對公平交易法及聯合行為的瞭解，本次前往高雄市辦理宣導說明會，就近期公平會裁罰數起產業公協會訂定價目表或收費標準等相關案例，與在地產業公協會代表與業者進行說明及交流，現場並邀請高雄市政府勞工局解說勞安衛生法規議題。本次宣導說明會，計有高雄市直轄市魚類商業同業公會、高雄市蛋類商業同業公會、高雄市直轄市液化氣體燃料商業同業公會、高雄市高壓氣體商業同業公會、高雄市砂石公會、高雄市機車商業同業公會、高雄市加油站商業同業公會、高雄市清潔服務商業同業公會及高雄市舊城商圈發展協會等產業公協會及其他相關業者派員參加。公平會指出，為使與會人員能更清楚認識違法聯合行為的態樣，本次說明會以實際案例配合法規解說的方式，說明公平會對公協會訂定建議工資表、加工建議價格表及鑑定收費標準等聯合行為之執法立場，會中並由公平會代表與業者進行雙向交流，有助與會人員瞭解公平會之執法重點。