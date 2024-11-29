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有「甜心議員」之稱前無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費遭起訴，台北地院今（29）日依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪判處3年8月徒刑，褫奪公權2年；圖利罪判刑5年8月，褫奪公權3年，全案可上訴。《NOWnews》整理過去涉詐領助理費政治人物，包括停職中的新竹市長高虹安、立委顏寬恆、新北議員白珮茹以及高雄市議員黃紹庭。高虹安在擔任立委期間涉嫌浮報助理薪資及加班費，不法所得達46萬30元，今年7月一審判決出爐，因職務詐欺財物罪判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。北院認定，高虹安犯罪所得11萬6514元，4人總計詐領12萬3128元。高虹安也因此被停職，同時宣布退出民眾黨並將上訴，目前新竹市長職務由邱臣遠代理。顏寬恒涉詐領助理費，台中地院7月26日依《利用職務詐取財物罪》判有期徒刑7年10月、褫奪公權3年。台中地院表示，全案最重要的證據，是依據林進福經營苑裡營造公司的帳務資料，顯示某筆款項明細，由林進福指示太太記帳，即所謂「顏董代付代收總表」，寫清楚起訖時間、代收立法院薪資用來支付其他事項明細，證明林進福身為公費助理，卻不能使用這筆薪資，只是代為收受，用來支付顏寬恒的其他事項開支。白珮茹疑似因涉犯貪汙治罪條例，9月18日上午，檢調前往白珮茹位於位於新北市汐止區康寧街的服務處、北市內湖等13處執行搜索，共計帶回13人，其中2人為證人，議員白珮茹等11人則以被告身分應訊，晚間陸續送往士檢複訊。士檢查出，白珮茹從2009年起至2024年4月間，利用人頭詐領公費薪資再挪為私用，全案經檢察官複訊先後諭令白添枝、白珮妤、白珮茹的陳姓公公、白的周姓前助理各3萬交保、對簡姓被告限制住居，其餘5名被告與二名證人均請回；白珮茹深夜被諭令60萬元交保。黃紹庭被檢方指控涉詐1455萬助理費，9月底檢方收網前，黃紹庭搭機跑到中國，隨即神隱失聯，總共待了3天才回台投案，一下飛機就遭檢方拘提聲押禁見，法院也火速準裁。當時黃紹庭自錄影片澄清沒有詐領助理費，經檢察官後續偵辦時，黃紹才裁坦承全部犯行，並繳回1455萬的犯罪所得。檢方9月28日偵結依貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪，將黃紹庭夫妻及12名助理起訴，不過檢察官認為他已坦然認錯，配合司法偵辦，建請法院從輕量刑。黃紹庭以150萬元交保，限制住居8個月，並接受電子監控。