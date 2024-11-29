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衛福部職場霸凌案持續延燒，次長呂建德、人事處長李玉惠召集專案小組徹查，今（29）日下午舉行記者會說明最新調查進度。呂德建表示，除了原本涉及的3名司長及副署長，還納入2位簡任主任、1名簡任非主管，初步調查人數增加到6位，其中2人調離現職，包含社保司劉姓司長、保護司林姓簡任視察，預計相關懲處結果在2週內出爐。呂建德表示，上週成立專案調查小組後，調查範圍迅速擴大，除了原本涉及的3名司長、副署長外，還納入當日新增的2位簡任主管，訪談過程中還發現王姓簡任非主管也涉及霸凌，調查人數增加到6位。呂建德說明表示，初步調查有2人調離現職，分別是社保司司長、保護服務司簡任視察，前者2年多前擔任健保署台北業務組長任內遭投訴部分，目前因問卷調查及訪談內容分歧，即日起調離社保司司長主管職務。後者則是保護服務司林姓簡任視察，由於涉及霸凌情節重大且有具體事證，為避免訪查過程使訪談對象心生畏懼，要求即日起調離現職。至於其他4案，呂建德表示，健保署陳姓副署長問卷與訪談初步調查結果，尚無足夠證據證實霸凌行為，疑似非本人批閱公文行為不當之事將進一步深入調查。社工蘇姓司長的問卷及訪談，涉及情緒管理問題再行檢討，目前無具體事證證實霸凌行為，將進一步調查。另訪談過程發現該司王姓簡任官涉及霸凌情事，將立案查辦。針對國會組張姓組長遭投訴部分，因問卷、訪談涉及行為不具體，同樣需進一步調查。呂建德表示，針對上述6案會儘快提出調查報告與行政懲處，為強化調查過程公正性，避免發生訪談人受影響或干擾疑慮，即日起請涉及案情主管於調查期間先行請假。至於後續其他案件，如有司署長層級以上人員涉及職場霸凌情事，將比照此次專案調查小組規格進行查處，其他均循本部員工職場霸凌與處理作業規定程序辦理進行審查。