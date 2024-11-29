廖任磊、陳品捷不在味全60人名單內！中華職棒的六隊在今（29）日公布60人契約保留球員名單，味全龍球團方面表示，名單只列入57人，並有14人不在名單中。其中，包含有旅日、旅美經驗的201公分投手廖任磊也，根據味全球團表示，廖任磊為自請於保留名單外。

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廖任磊自請名單外　外野手陳品捷也不在列

根據味全球團官方宣佈，保留名單一共27名投手，7名捕手，14名內野手及9名外野手。而未在保留名單中的共有14名選手，包含投手森榮鴻、劉昱言、莊玉彬、藍翊誠、許元泰、吳秉恩、劉家愷、捕手魏全、內野手吳睿勝、石翔宇、林子宸、外野手邱辰、陳品捷。

此外，球團指出，投手廖任磊是自請於保留名單外。同時，味全球團也表示，感謝每位球員過去的貢獻與付出，致上最深的祝福。同時，球團也持續討論轉任其他職務的可能性，並將就整體非保留球員名單評估，強化球隊戰力。

▲味全龍陳品捷。（圖／特約攝影林柏年攝）
▲味全龍陳品捷，本季在一軍出賽50場，繳出2成08打擊率，未被列入球隊的60人保留名單。（圖／特約攝影林柏年攝）

味全龍完整60人名單：

▲味全龍今（29）日公布60人保留名單，只列出57人，有14人未在名單內，包含有旅日、旅美經驗的投手廖任磊。（圖／味全龍提供）
▲味全龍今（29）日公布60人保留名單，只列出57人，有14人未在名單內，包含有旅日、旅美經驗的投手廖任磊。（圖／味全龍提供）

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