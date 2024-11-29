我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍陳品捷，本季在一軍出賽50場，繳出2成08打擊率，未被列入球隊的60人保留名單。（圖／特約攝影林柏年攝）

▲味全龍今（29）日公布60人保留名單，只列出57人，有14人未在名單內，包含有旅日、旅美經驗的投手廖任磊。（圖／味全龍提供）

廖任磊、陳品捷不在味全60人名單內！中華職棒的六隊在今（29）日公布60人契約保留球員名單，味全龍球團方面表示，名單只列入57人，並有14人不在名單中。其中，根據味全球團官方宣佈，保留名單一共27名投手，7名捕手，14名內野手及9名外野手。此外，球團指出，投手廖任磊是自請於保留名單外。同時，味全球團也表示，感謝每位球員過去的貢獻與付出，致上最深的祝福。同時，球團也持續討論轉任其他職務的可能性，並將就整體非保留球員名單評估，強化球隊戰力。