安以軒老公陳榮煉因涉嫌非法賭博和洗錢案，最終被判處13年，並處以76億新台幣的罰金，外傳安以軒帶著小孩搬回台灣，閨密夏于喬則透過經紀人表示，「真的很心疼她（安以軒）。」

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安以軒老公要吃13年牢飯　好友夏于喬曝她狀況

安以軒在2017年嫁給陳榮煉，沒想到2年前陳榮煉被抓涉嫌洗錢案、非法賭博，遭澳門警方以83項罪名逮捕，官司纏鬥2年多，澳門終審法院昨（28）日判處陳榮煉13年有期徒刑，並需交付76億元罰金。

安以軒自事發後神隱，外傳她早已帶著孩子回到台灣避風頭，9月被捕捉低調參加陳喬恩婚禮，看起來氣色不錯，對於安以軒的狀況，閨密夏于喬也透過經紀人發聲，「身為她的朋友真的很心疼她，其實整件事與她無關，但這幾年不論多辛苦，她還是這麼堅強的獨自撫養兩個孩子。」至於外傳安以軒已經離婚，夏于喬去年出席活動時則表示沒有聽說。

▲安以軒被捕獲出席陳喬恩婚禮。（圖／翻攝自微博）
▲安以軒今年9月被捕獲出席陳喬恩婚禮。（圖／翻攝自微博）
▲夏于喬為了緩和緊張的心情，金馬影展期間看了不少片，也看過其他對手的演出。（圖／記者陳明安攝）
▲夏于喬一直都有跟安以軒聯絡，很心疼好友。（圖／記者陳明安攝）

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