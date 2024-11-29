好市多「黑色購物週」持續推出限定優惠！活動進入最後倒數3天，明天（30日）優惠商品提早曝光，除了今起「Apple iPad 9TH 10.2吋」現折2000元，以及Apple Watch SE GPS兩種尺寸都現折1000元外，明天還有Apple iPad Air 13吋 WI-FI 128／256GB加入優惠，不過價格仍保持神秘，想要入手的明天可別忘衝賣場，並且最搶手的黃金飾品，有「24K黃金男士套組」現折8000元。
好市多黑五將在明（30）日祭出「Apple iPad Air 13吋 WI-FI 128／256GB」優惠價，不過目前官方尚未公佈優惠力度，而今年Apple加入優惠的品項偏少，僅有iPad以及Apple Watch，《NOWnews》整理目前的優惠品項，果粉想入手可得把握黑五最後幾天。
◾Apple iPad 9TH 10.2吋 WI-FI 256GB太空灰/銀色，原價13500元、特價11599元，現折2000元
◾Apple Watch SE GPS鋁金屬錶殼附運動錶帶
44MM：原價8549元，特價7549元，現折1000元
40MM：原價7589元，特價6589元，現折1000元
◾Apple iPad Air 13吋 WI-FI 128／256GB，11月30日賣場公佈優惠售價
2024好市多黑五檔期熱烈開跑中，11月25日起至12月1日前限時7天登場，黑五購物節第四天特價商品優惠包，接下來《NOWnews》也將每天更新賣場優惠商品，必買優惠攻略天天收！
好市多「2024黑色購物節」期間，即起至11月28日前，營業時間提前到「上午9點」開門，晚間9點30分結束營業；11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，晚間9點30分結束營業，不過各賣場營業時間仍會依現場狀況調整。
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾Apple iPad 9TH 10.2吋 WI-FI 256GB太空灰/銀色，原價13500元、特價11599元，現折2000元
◾Apple Watch SE GPS鋁金屬錶殼附運動錶帶
44MM：原價8549元，特價7549元，現折1000元
40MM：原價7589元，特價6589元，現折1000元
◾Apple iPad Air 13吋 WI-FI 128／256GB，11月30日賣場公佈優惠售價
2024好市多黑五檔期熱烈開跑中，11月25日起至12月1日前限時7天登場，黑五購物節第四天特價商品優惠包，接下來《NOWnews》也將每天更新賣場優惠商品，必買優惠攻略天天收！
好市多「2024黑色購物節」期間，即起至11月28日前，營業時間提前到「上午9點」開門，晚間9點30分結束營業；11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，晚間9點30分結束營業，不過各賣場營業時間仍會依現場狀況調整。