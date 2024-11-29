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LINE又有新詐騙手法！立委陳亭妃26日和數位發展部、警政署刑事局詐防中心，召開「詐騙手法揭密：『寵物大公投』騙很大！」記者會，揭密最新型、快速蔓延且無法抵擋、持續擴散的病毒式詐騙手段，並痛批，「國家的打詐國家隊根本追不上科技詐騙！」陳亭妃表示，這次的詐騙是以「寵物大公投」活動訊息為誘餌，連結頁面設計精美，附可愛動物照片，只要一點進去投票，帳號就會被盜用。陳亭妃指出，更可怕的是，即便受害者報案並停用帳號，詐騙也不會因此停止。盜帳後，詐騙集團會利用AI技術，模擬受害者的對話風格，發送訊息給好友：「我遇到急事，能不能先匯5萬元給我？」，不少群組接連淪陷，詐騙範圍迅速擴大，這次詐騙至少已造成30萬元損失，後續影響恐難估計。陳亭妃痛批，「政府防詐手段嚴重落後」，詐騙手法結合AI科技，進化速度驚人，但政府的防詐手段卻仍停留在事後宣導，效率落後得令人擔憂，「國家的打詐國家隊根本追不上科技詐騙！」陳亭妃要求打詐指揮中心、刑事局詐防中心、數位發展部，必須在一個月內開發出專門辨別詐騙電話、釣魚網站的APP工具，「不能再讓國人每天都活在詐騙恐慌中，政府必須提供有效的對抗武器！」