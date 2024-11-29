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▲佛光山新馬印泰總住持覺誠法師親自接待佛大海外參訪團（圖／佛光大學）

佛光大學第八任校長趙涵㨗，於今年11月1日就職後，隨即緊鑼密鼓出訪東南亞，深入各國中學及大學，親自站上第一線面對各種族群、各宗教派的莘莘學子，介紹佛光山的辦學理念與佛光大學的學習環境。希望廣納各國學生，以打造國際化的佛大校園。趙涵㨗訪問團自11月24至29日，一共走訪了新加坡南洋理工大學、馬來西亞南方大學、馬來亞大學等世界知名學府，與各校資深教授及專家學者們共商跨國研究計劃的推行。趙涵㨗表示，我們已經建置了最新的AI教室，外籍學生無需擔心自己的語言能力不足，因為即時翻譯的功能設置，能夠解決大家的語言問題。但我們仍鼓勵同學們在佛大修業期間，好好學習華語，為自己儲備好除英語以外的第二外語能力。在宣傳佛大各學院與科系時，趙涵㨗也說，願將佛學院作為一大特色，推介給傅爾布萊特（Fulbright Program）國際交流計畫，同時也願為世界各地區滴水坊培養蔬食料理人才、為犍陀羅古文明組織研究團隊，並且加強佛光大學與南華、西來、南天、光明等佛光山大學系統的相互連結，並且積極與世界各道場合作，建立教育夥伴的關係，讓佛大的學生們人人都有機會透過這樣的橫向連結，勇敢走出自己的舒適圈，以培養國際視野，藉此實踐星雲大師所說的：「敢，就有力量！」本次招生行程，趙涵㨗率國際處同仁一一拜訪了新加坡佛光山妙穆法師、新馬寺住持如彬法師、佛光山新馬泰印教區總住持覺誠法師，以及棉蘭佛光寺住持宗如法師。所到之處，佛光大學代表團受到隆重且熱情的接待，趙涵㨗衷心感謝各位住持對佛光大學的護持，也相信在各道場及各地區佛光會的鼎力協助下，佛光大學將開展光明的前景。同時走進棉蘭菩提中小學、雅加達蘇丹、伊斯干達、穆丹學院基金會學校、太平中小學學校，展開上任後的第一波招生衝刺，趙涵希望，在未來幾年內能夠陸續收到各項工作成功的碩果，這也是以教育的方式來發揮佛光山人間佛教的普濟精神。