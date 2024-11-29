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台北101「最美董事長」賈永婕上任近3個月爭議沒停過，從多次接到恐嚇信、雙十國慶煙火成果挨酸、老公贊助公益點燈也被質疑，27日又遭爆料亂開除員工、疫情捐款有目的等，連前董座宋文琪都痛罵她「膚淺與虛榮」。對此，台東縣長饒慶鈴在臉書發文力挺，替賈永婕加油打氣，喊話「賈董事長，請妳等等我，我很快就會去台北101找妳、去花錢！」饒慶鈴今（29）日在臉書發文，新任台北101董事長賈永婕近來遭受不少惡意批評，她想說幾句話替賈永婕加油打氣。兩個月前，賈永婕即將接任台北101董事長的消息傳出，各界普遍認為賈永婕的「公益形象」和「明星光環」，一定可以為台北101帶來不一樣的氣象。確實，這陣子台北101獲得相當多的關注，而新任董事長的行事風格亦引起高度討論。但「譽之所至、謗亦隨之」，開始有人批評她公器私用，說她膚淺虛榮，還有更誇張的，說她這幾十年的公益形象是刻意為之的自私，說她太高調。「看到這些批評，我笑了，酸民不分貴賤，講這些話的人就是沒有賈永婕的公益形象和明星光環，他們是真的很忌妒賈永婕的『好』！無論內在或外在。」饒慶鈴說，還記得新冠肺炎疫情嚴峻時，賈永婕放著好好的貴婦人不當，反而積極募款並甘冒著生命危險頻繁進出全台灣公私立醫院捐贈HCNF呼吸器，台東也有獲贈。「試問，那些批評賈永婕捐贈呼吸器是為了女兒上美國大學的人，疫情期間你做過什麼好事？去年，台東鳳梨釋迦不能出口中國大陸時，台東縣政府為了開拓國內通路，想借助賈永婕的明星光環為風梨釋迦站台。她二話不說、分文未取就替我們宣傳。這些都是賈永婕的好：心地善良、熱心公益、具俠女性格，而且敢於冒險。這些好都不是一朝一夕可以累積出來的，賈永婕在做這些事情的時候應該想不到101董事長的位子吧！」饒慶鈴強調，改變，需要勇氣。台北101的董事們都是看過世面的大人物，他們一定是看到了台北101不得不改變的迫切問題，所以敢選擇賈永婕。他們相信賈永婕的「好」可以帶來改變。批評者也無需急著暴露自己的擔憂，董事長才剛上任，給賈永婕一點時間去做做看，一年後再來檢視，會更客觀全面。饒慶鈴也喊話，「賈董事長，請妳等等我，我很快就會去台北101找妳、去花錢！」