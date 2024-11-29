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近期東南亞出現許多大雨和淹水狀況，馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）昨（28）日表示，本週的暴雨在大馬6州引發洪災，影響逾3萬7000人；印尼官員也說，國內北蘇門答臘省多處發生暴洪和土石流，造成至少27人喪生。根據《路透社》報導，印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）降下暴雨，在多處引發暴洪和土石流災情。官員28日表示，1輛小型巴士遭泥流滅頂，救難人員正全力搜救。北蘇門答臘省從上週開始降下大雨，在當地4個行政區引發暴洪和土石流。北蘇門答臘省警方發言人瓦胡迪（Hadi Wahyudi）告訴路透社，日里雪冷縣（Deli Serdang）1座村莊昨天發生土石流，造成至少7人死亡、20人受傷。他說：「救難人員正搜尋失蹤民眾，包括受困1輛小型巴士和其他車輛上的人；這些車輛行經1條群山圍繞的省道公路時遭土石流侵襲。」他還指出，「目前暫時無法預估精確受災人數。」