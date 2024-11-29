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全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，將「愛」與「責任」轉化為支持臺灣體育發展的力量，長期支持各項體育活動，今(29)日第7度榮獲教育部體育署體育推手獎，一舉囊括「贊助類」金質獎及「長期贊助類」雙料大獎，彰顯全球人壽長年贊助支持臺灣體育發展，推動多項體育公益活動，帶領球員深入校園傳承球技、啟迪莘莘學子運動夢，致力運動平權的用心與成果備受外界肯定。教育部體育署自2009年起辦理體育推手獎，今年邁入第16屆的體育推手獎獲獎總件數達113件，創歷年新高，表揚典禮於今日隆重舉行，由教育部次長張廖萬堅頒獎，全球人壽由品牌暨公共關係處副總經理蕭乃心代表領獎。全球人壽秉持「全心愛棒球」精神，自2009年起，大力支持棒球運動，贊助各級國際棒球賽事，推動國球發展，從少棒到成棒不遺餘力。自2010年開始贊助被譽為職棒選手搖籃、國內成棒勁旅之一的「文化大學棒球隊」，讓選手們得以專心精進球技訓練，積極參與國內各大賽事，迄今已有不少球員紛紛晉升成為中華隊國內外賽事的中堅分子。與此同時，全球人壽亦長期贊助「重光盃少棒錦標賽」、「世界盃U18青棒錦標賽」、「U12世界盃棒球錦標賽」及「中華民國棒球協會」，展現全球人壽支持國內運動賽事、力挺國球的用心。今年適逢全球人壽30周年，不僅將對棒球的贊助範圍進一步擴展延伸至職業棒球隊「台鋼雄鷹棒球隊」，深化對棒球發展的支持，更贊助全球棒球迷引頸期盼的國際重要賽事「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」，為國內優秀棒球員打造更廣闊的國際舞台、創造臺灣選手與世界競技切磋的平台，厚植臺灣體育與國際接軌的軟實力，提升臺灣的國際能見度。近年全球人壽更將對棒球的熱愛擴展延伸至籃球運動，積極參與國內外各項經典賽事，贊助「桃園璞園領航猿籃球隊」、「全國小學籃球錦標賽」、及「能仁家商籃球隊」等，另外則在離島澎湖及南投偏鄉推行「我的籃球夢 圓夢計畫」，本項公益活動除提供球衣、籃球等實體資源外，並邀請知名球星加入教練團，鼓勵偏鄉學童們持續運動、勇敢追夢，在在顯示全球人壽以實際行動響應國際運動平權趨勢，支持基層籃球，為臺灣體壇注入蓬勃活力。全球人壽除了贊助運動賽事外，更以實際行動舉辦各式體育主題日及大型戶外體育活動，提升全民愛健康、愛運動的風氣。自2019年起舉辦「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動，以運動結合公益與音樂，號召社會大眾健康運動，並將活動部分報名費捐助公益，期盼藉此帶動國人建立良好的健康運動意識，啟動對健康、社會的良性循環，為公眾帶來更多美好。全球人壽從30邁向永續，未來也將持續關注多元面向，擴大保險核心價值至健康促進及社會公益，投入資源贊助體育賽事，推廣企業運動文化，落實聯合國永續發展目標SDGs，以實際行動將「因為愛 責任在」品牌理念，轉化為支持臺灣體育發展的力量，為臺灣注入更多幸福能量。