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由於美國感恩節放假，市場交投清淡，美元指數拉回續弱，加上台股再跌36.4點，收在22262.5點，外資仍賣超台股新台幣264億元，新台幣兌美元今（29）日盤中升貶互見，高低價差近1角，終場收在32.457元、升值6.4分，累計1周下來升值1.36角，升幅0.42％，周線也終止連三黑。不過，與10月30日收盤價32.031元相較，新台幣在11月仍貶值了4.26角。根據中央銀行統計，以台北外匯市場下午4點收盤價來看，美元指數今日下跌了0.52%，非美主要貨幣兌美元都呈現升值，其中升最多仍是日圓，升值了1.18%，再來是新加坡幣升值了0.41%，人民幣也升了0.34%，新台幣升0.20%，韓元升0.11%，越南盾升0.05%，歐元也升了0.39%。匯銀人士指出，後續要關注台股、美元走勢及外資是否轉向，若外資轉賣為買並匯入，新台幣有望逐步反彈，只是歐美年底進入假期，國際盤可能越來越清淡，加上美國新當選總統川普發言的不確定性，可能壓抑新台幣升幅，能否續向32.4元挺進仍待觀察。