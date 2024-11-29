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▲金高銀（中）的破格短髮比她的服裝還吸睛。（圖／翻攝自YouTube KBS Entertain）

▲金高銀在《破墓》中展現精湛演技，將角逐本屆青龍獎影后。（圖／車庫娛樂）

▲金高銀以《破墓》入圍青龍獎最佳女主角獎，出席紅毯時比愛心比到自己害羞。（圖／翻攝自YouTube KBS Entertain）

第45屆青龍獎今（29）日盛大舉行，金高銀今晚憑藉《破墓》角逐最佳女主角獎，她以一頭超短髮現身紅毯，一出場就讓人驚豔，帥度直逼其他男演員們，比愛心時還一度感到尷尬害羞。金高銀穿著深V長裙入場，不過比她的服裝更吸睛的，是她的短髮造型，金高銀為了拍攝新劇《自白的代價》，將頭髮剪成寸頭造型，不過氣質非凡的她依然駕馭得很好，被大讚：「又帥又美！」這次以《破墓》入圍青龍獎最佳女主角獎，在上半年她才剛以同部作品獲得百想藝術大賞的電影部門女子最優秀演技獎，在片中她精湛的演技征服眾多影迷，許多人都看好她可以橫掃各大頒獎典禮，是本屆得獎大熱門之一！在紅毯上金高銀被問到今天出席青龍獎的感想，她表示：「非常開心久違來到青龍獎，也感到很榮幸，會和眾多前後輩一起享受完典禮！」至於前一天有沒有夢到什麼會得獎的預兆？她笑說：「沒有，沒有作夢。」