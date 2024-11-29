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▲徐玄振在《一箱情緣》中飾演不婚主義者，卻是婚姻公司的次長。（圖／IG netflixkr）

▲孔劉飾演一位個性孤僻的音樂家，和徐玄振簽約讓她擔任自己的「時間制妻子」。（圖／IG netflixkr）

▲孔劉這次是繼《鬼怪》後，睽違7年回歸出演愛情劇。（圖／IG netflixkr）

孔劉和徐玄振一起主演Netflix新劇《一箱情緣》，近期掀起討論話題，劇情講述大人系的愛情故事，劇情講述一位個性孤僻的音樂家（孔劉飾）透過前妻介紹認識了婚姻時間制妻子（徐玄振飾），兩人因為意外發現一個神秘行李箱後，進而引發了一連串意想不到的事件和秘密的故事，據悉劇中的徐玄振將首度挑戰大尺度表演，上演19禁床戲，讓粉絲相當期待。事實上，該劇改編自作家金麗玲的同名原著愛情小說，故事講述徐玄振是一間婚姻公司次長，而所謂的婚姻企業，就是一種專門幫人們找到心儀對象的「時間制婚姻服務」，其中徐玄振在劇中飾演不婚主義者，專門擔任VIP客戶的「時間制妻子」，由於婚姻契約並不只是表面的婚姻關係，徐玄振還必須和客戶履行夫妻之間的義務，也因為如此，據傳《一箱情緣》中有許多孔劉和徐玄振的19禁的床戲片段。而韓國日前也在首爾舉辦《一箱情緣》上線記者會，其中徐玄振和孔劉對於契約婚姻的詮釋和想法，都有相同見解，徐玄振認為：「他能感覺到孔劉的角色正元，會有很多時候不知道自己的情緒在哪裡，且因為他這輩子只愛過他原本的妻子，所以讓他對於其他人的愛是非常盲目的。所以當我的角色進入到他的生活中之後，孔劉的改變是顯而易見的，希望觀眾能夠看得出兩個關係的轉變！」孔劉則笑稱：「這也完全是我想說的。」其實孔劉過去極少出演愛情劇，說起經典作品，不少人都會想到2016年的《孤單又燦爛的神－鬼怪》，而他上一部Netflix韓劇已經是2021年的《寧靜海》，以及同年的《魷魚遊戲》，兩部作品中孔劉的角色都是屬於神祕類型的角色，加上又都專注於工作上，像是發畫片牌、探測宇宙等，讓粉絲都瘋狂敲碗，要孔劉趕緊主演愛情劇，因此這次孔劉睽違7年挑戰愛情劇，出演《一箱情緣》，也讓粉絲十分期待。