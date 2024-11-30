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▲蔡依林（前排左）曾和周杰倫（前排右）有過戀情，最終因周杰倫愛上侯佩岑而破局，事隔5年，周杰倫才再度和蔡依林同台。（圖／ JolinLove520fansclub YouTube）

▲畢書盡（左）曾和陳勢安（右）撕破臉，當時畢書盡還坦言恨過對方。（圖／畢書盡 臉書）

▲小S（右二）和曾寶儀（左二）在金鐘獎頒獎典禮上擁抱，冰釋前嫌，兩人的恩怨就此煙消雲散。（圖／PTLB221 YouTube）

演藝圈內總有許多外界不知道的內幕，而藝人之間的愛恨情仇也屢屢成為網友吃瓜討論的話題，像是過去周杰倫分手蔡依林，是因為被拍到與當時甜心主播侯佩岑在日本度假；小S（徐熙媛）則是曾和黃子佼有過一段高調戀情，但最終這段感情卻因黃子佼和曾寶儀擦出愛火而分手；陳勢安也曾因和畢書盡爭奪老鷹音樂「一哥」的位置而撕破臉。而經過多年的歷練和沉澱，這些明星也敞開心胸釋懷，破冰和解。被譽為亞洲流行天王、天后的周杰倫、蔡依林，兩人曾在2001年時傳出戀情，不過當時兩人對此並未多做回應，一直到2005年，周杰倫和當時還是主播的侯佩岑共遊日本代官山被狗仔拍到，後續周杰倫更是在記者會上坦承正在追求侯佩岑，並否認與蔡依林的感情，讓外界相當震驚。後續蔡依林的爸爸受訪時，才證實女兒確實和周杰倫有過戀情，只是已經分手。而周杰倫在斷開蔡依林後，有近5年的時間兩人都不再聯絡，不過周杰倫卻在2010年的台北演唱會上邀請蔡依林擔任特別嘉賓，兩人更合體共舞〈給我一首歌的時間〉，讓現場歌迷淚崩。蔡依林後續對外表示兩人已經沒有復合可能，不過已經冰釋前嫌，而蔡依林之後也曾邀請周杰倫擔任演唱會嘉賓，也在2013年和周杰倫在金曲獎頒獎典禮上同台，這對才子佳人的故事也終於獲得圓滿落幕。陳勢安和畢書盡過去都曾隸屬於老鷹音樂，兩人在2012年還一同推出過經典作品〈勢在必行〉，至今都是KTV榜上有名的熱播歌曲之一，兩人還曾夥同師弟李玉璽、陳彥允共組「老鷹四少」，關係可說是非常密切，但陳勢安卻無預警在2015年離開公司。當時有傳言指出，陳勢安是因為和畢書盡爭奪「一哥」大位而撕破臉，對此畢書盡還曾在受訪時直言曾恨過陳勢安的不告而別，而兩人也就此形同陌路，〈勢在必行〉傳唱多年，粉絲也再沒機會聽見兩人合唱的現場版本。一直到2022年，畢書盡在新北耶誕城開唱，在唱完〈我比從前想你了〉以後，大螢幕上突然出現一名男子練唱的身影，而陳勢安也緩緩從後台現身，讓現場粉絲相當激動，而兩人睽違7年再度合體演出經典歌曲〈勢在必行〉，恩怨情仇也就此化解。小S過去曾和黃子佼有過一段戀情，兩人當時愛得轟轟烈烈，但兩人在2000年卻爆出分手，當時小S人在英國，卻接到黃子佼的分手電話，原因竟是他和曾寶儀擦出愛火，讓外界對黃子佼非常不諒解，個性強勢的小S還曾在節目上淚訴黃子佼劈腿，三角戀情引起全網吃瓜，後續小S與曾寶儀、黃子佼各自發展，再無交集。時間一直持續到2015年，由小S、蔡康永一同主持的《康熙來了》邀請黃子佼錄影，而小S也釋懷過往不堪的回憶，和黃子佼在節目上擁抱，兩人哭成一團，讓粉絲也喜極而泣。而同年的金鐘獎，小S、黃子佼、曾寶儀都出席，讓外界十分關注3人的互動，當時小S與蔡康永擔任典禮主持人，不過頒獎人卻是曾寶儀，讓小S相當尷尬，曾寶儀當下開玩笑喊道：「我以為你會走過來跟我互動。」讓小S選擇放下一切，主動和曾寶儀擁抱，兩人這段世紀大和解，也成為歷史性的畫面。