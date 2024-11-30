近日台灣旅遊業界到交通部觀光署陳情，要求解除赴中國的「禁團令」，陸委會則回應稱，對岸並無開放陸客來台觀光的誠意，兩岸觀光交流阻礙在於中國。對此，中國國台辦29日深夜發表聲明，喊話要民進黨政府撤銷「禁團令」。
國台辦是以記者答問的形式，在官方微博發出聲明，國務院台辦發言人陳斌華表示，自2020年以來，民進黨當局就以新冠疫情為藉口，禁止中國居民赴台，還停止了台灣旅行社經營赴中國的團隊遊業務，但早在2023年5月，中國就已宣布，恢復台灣居民赴中國的團隊遊業務，今年4月、8月先後對中國居民赴馬祖、金門旅遊和台灣本島團隊遊做出安排。
陳斌華指控，民進黨當局至今仍罔顧台灣同胞「要和平、要發展、要交流、要合作」的共同心聲，無視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲訴求，拒絕解除禁團令，也遲遲不回應台灣旅遊業界提出的「平潭到台灣包船申請」、全面恢復兩岸客運直航航點航班等訴求，甚至將台灣居民赴中國的旅遊警示調升至橙色，事實很清楚，兩岸旅遊問題的癥結和障礙，完全在民進黨當局。
最後，陳斌華也呼籲，台灣陸委會的說法，罔顧事實、倒打一耙，企圖混淆視聽、甩鍋卸責，不得人心，無助於兩岸旅遊恢復正常化，強調只要民進黨當局取消禁團令，撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，中國也會積極研究，如何擴大中國居民來台旅遊等事宜。
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陳斌華指控，民進黨當局至今仍罔顧台灣同胞「要和平、要發展、要交流、要合作」的共同心聲，無視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲訴求，拒絕解除禁團令，也遲遲不回應台灣旅遊業界提出的「平潭到台灣包船申請」、全面恢復兩岸客運直航航點航班等訴求，甚至將台灣居民赴中國的旅遊警示調升至橙色，事實很清楚，兩岸旅遊問題的癥結和障礙，完全在民進黨當局。
最後，陳斌華也呼籲，台灣陸委會的說法，罔顧事實、倒打一耙，企圖混淆視聽、甩鍋卸責，不得人心，無助於兩岸旅遊恢復正常化，強調只要民進黨當局取消禁團令，撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，中國也會積極研究，如何擴大中國居民來台旅遊等事宜。