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勞動部勞發署北分署員工輕生案後，勞動部長洪申翰上任，希望能查明真相，但立刻遭內部爆料，要求六日加班，被批慣老闆。資深媒體人黃揚明說，官場內鬥才要開始，因為勞發署北分署長謝宜容霸凌案破壞了部內的利益結構，要小心反動勢力。黃揚明在政論節目《新聞大白話》表示，霸凌案後，一堆主管被懲處，包括政務次長、勞發署長、分署長等都還沒派人，勞動部內一股反動勢力等著看洪申翰如何擺平，更何況霸凌案可能牽涉到前部長許銘春。黃揚明也說，洪申翰是社運出身，後來當上不分區立委，現在變成部長，比較沒有傳統職場經驗，如果要下屬報告，最好是用上班時間，若要求下屬加班，也要溝通好如何處理，不是說，「自己連上兩天班，部門是輪流報告1.5小時而已，不是整天上班」，這句話就是大敗筆，毫無勞動意識，洪申翰要盡快跟上腳步，勞動部長沒有那麼好當。