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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

曾在現役時期三度獲得三冠王，並以中日龍監督身份四度帶領球隊奪得聯盟冠軍的日本棒球傳奇人物落合博滿，於自己的YouTube頻道中談及第3屆WBSC世界棒球12強賽日本代表隊的表現。他客觀分析了這次一次的比賽，坦言短期賽事的賽果存在一些運氣因素，但同時也對於中華隊的表現給予高度評價。日本隊這次12強賽以8連勝之姿進入冠軍戰，最終卻在最重要的一場以0：4不敵中華隊落敗，衛冕失敗。賽後很多人對於日本監督井端弘和的保守調度有所批評，有些則質疑他為何在打線沒發揮的情況下不使用代打。對此落合博滿也分享了自己的看法，他稱是否要使用代打要考慮比賽的走向，就算是冠軍戰也不意味著球隊必須要動用所有選手出賽，而是必須擺上狀態最佳的打者上場，直言自己認為這樣的戰術選擇並沒有錯。「這次運氣不站在日本這邊，這就是一場定生死的比賽的可怕之處。若是採用3場或6場決定勝負的方式，日本可能會取勝。」落合博滿說：「從預賽開始到達成這樣的成績，我認為日本隊的表現非常出色。而更令人讚賞的是，儘管中華隊隊在本屆賽事中有3場敗績，但他們在決賽中擊敗日本展現的臨場實力，真的打出了一場精彩的戰鬥。」落合對兩支隊伍的表現都給予高度肯定。中華隊在2019年的上屆世界12強賽事中，突破歷史首次前進6強複賽並獲得第5名，而本屆則是在預賽即以4勝1負分組第2名成績晉級4強複賽，再度突破上屆成績，並在4強複賽中靠著優異的投打表現擊敗美國，前進至冠軍戰。最終的冠軍爭霸戰，由中華隊對上日本，我國全場靠著林昱珉、張奕、陳冠宇及林凱威4位投手優異的表現，僅被敲出4支安打，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4：0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，隊長陳傑憲拿下賽會最有價值球員。