黃筱雯闖年終賽金牌戰！台灣女將黃筱雯，在巴黎奧運的女子54公斤級賽事止步8強後，參加的首個賽事就傳來捷報。今（29）日在世界拳擊總會年終賽的4強戰，再度以5：0力壓巴西對手Tatiana Chagas，闖入最終金牌戰，將和2022年杭州亞運的銅牌得主Oyuntsetsegiin Yesugen一同爭奪冠軍。
連2戰力壓對手 金牌戰交手蒙古拳手
在巴黎奧運遭到裁判誤判讀秒，最終遺憾止步16強後，黃筱雯經過數月休息及移地訓練後，參加了由世界拳擊總會舉辦的年終賽。在女子54公斤級賽事首輪輪空後，連續2戰分別交手泰國拳手Apisada Tantawa以及巴西拳手Tatiana Chagas，黃筱雯都以碾壓之姿的5：0拿下勝利，闖入金牌戰，確定保底拿下銀牌，並將尋求最終的冠軍。
金牌戰對手Oyuntsetsegiin Yesugen來自蒙古，曾在2022年的杭州亞運拿下女子50公斤級的銅牌。值得一提的是，她在4強戰面對韓國隊手林愛智，一樣以5：0奪勝，而林愛智是今年巴黎奧運女子54公斤級銅牌，因此實力相當不容小覷。
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在巴黎奧運遭到裁判誤判讀秒，最終遺憾止步16強後，黃筱雯經過數月休息及移地訓練後，參加了由世界拳擊總會舉辦的年終賽。在女子54公斤級賽事首輪輪空後，連續2戰分別交手泰國拳手Apisada Tantawa以及巴西拳手Tatiana Chagas，黃筱雯都以碾壓之姿的5：0拿下勝利，闖入金牌戰，確定保底拿下銀牌，並將尋求最終的冠軍。
金牌戰對手Oyuntsetsegiin Yesugen來自蒙古，曾在2022年的杭州亞運拿下女子50公斤級的銅牌。值得一提的是，她在4強戰面對韓國隊手林愛智，一樣以5：0奪勝，而林愛智是今年巴黎奧運女子54公斤級銅牌，因此實力相當不容小覷。