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黃筱雯闖年終賽金牌戰！台灣女將黃筱雯，在巴黎奧運的女子54公斤級賽事止步8強後，參加的首個賽事就傳來捷報。在巴黎奧運遭到裁判誤判讀秒，最終遺憾止步16強後，黃筱雯經過數月休息及移地訓練後，參加了由世界拳擊總會舉辦的年終賽。金牌戰對手Oyuntsetsegiin Yesugen來自蒙古，曾在2022年的杭州亞運拿下女子50公斤級的銅牌。值得一提的是