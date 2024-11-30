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外交部長今（30）日表示，林佳龍與巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）於昨日在外交部共同簽署「中華民國（台灣）政府與巴拉圭共和國政府普通護照互免簽證協定」，將進一步促進台巴兩國人民交流，讓台灣企業赴巴國投資更形便利。外交部表示，林佳龍歡迎拉米雷斯繼今年5月陪同貝尼亞（Santiago Peña）總統來台出席賴清德總統就職典禮後再度來訪，展現台巴兩國深厚情誼及緊密關係。雙方於會談時就國際政經情勢、台巴各項雙邊合作計畫以及我國電動巴士、食品加工、紡織工業及農畜產品進口等經貿投資議題交換意見，拉米雷斯外長樂見我國在巴拉圭推動「榮邦計畫」，可望為兩國帶來互利共榮的願景。拉米雷斯則重申貝尼亞以及巴拉圭政府與人民堅定挺台立場及誠摯問候，並期盼未來藉由建構台美巴三方合作典範，共同守護自由、民主與人權等普世價值，同時肯定完成簽署的普通護照互免簽證協定，將進一步促進兩國人民交流，讓台灣企業赴巴國投資更形便利。與根據巴拉圭駐中華民國大使館網站介紹，中華民國是第55個與巴拉圭共和國達成「免簽證入境」協定簽署國家。