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台北市某職場互助教保服務中心傳出教保員涉及不當對待幼兒案，台北教育局依法立即停職、保全證據，以最快速度完成調查，認定屬實即刻將涉案人員即刻停職、該中心停止招收新生，並已最重裁罰60萬元且終身不得任職，同時主動提供幼兒身心狀況輔導資源支持與協助、強化負責人及幼兒園管理機制。北市教育局指出，自113年8月中旬接獲園方通報後，立即依法將該教保員停職，第一時間保存相關證據配合檢調偵辦，並依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定組成審查小組，受理案件並展開行政調查，經認定屬實已最重裁罰60萬元且終身不得任職，並公告於本市幼兒園不適任人員公告專區。同時啟動跨局處應變機制，全面清查及督導轄內兒少相關機構，並啟動輔導支持服務，面對幼兒園違法事件零容忍，積極守護幼兒學習權益。北市教育局接獲通報，即要求中心於調查期間將該教保員予以停職，為確保幼兒就學安全，該中心即已停止招收新生，並將行政調查及司法調查併行，調查屬實已採最重懲處，行為人目前亦遭檢調單位羈押，同時由警察、檢調機關進入司法調查程序。為達即刻、有效防堵違法人員，達保護幼生避免傷害擴大之目的，北市教育局已積極透過訪談、調閱監視器等調查程序，完成行政調查報告，經認定委員會決議依法裁處涉案教保人員最重裁罰60萬元且終身均不得在聘用為教保相關人員，負責人因園所內有不當對待情事已最重裁罰6萬元。針對教保服務機構其他人員：經調查查有教保服務機構其他人員，知悉行為人有不當管教等違法情形，未依法通報，已依法最重裁處15萬元。另有兩名教保員涉及不當對待幼兒經認定屬實，分別裁處40萬元、解聘4年，另應接受幼兒輔導管教課程12小時。教育局表示，已請中心轉知家長持續觀察孩童的行為與情緒，如家長發現幼生身心疑有異常狀況致有輔導資源介入之需求，教育局將提供家長及幼兒相關輔導資源等服務。