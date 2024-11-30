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▲世界棒球12強賽，中華隊奪冠的好表現，離不開總教練曾豪駒的運籌帷幄。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊將王牌林昱珉「存而不用」，看情況推出，是最終能夠擊敗日本奪冠的重要原因。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊擊敗日本勇奪金牌，投手教練林岳平在這次賽會大膽信任選進來的每個投手，明快和清楚的調度讓每個投手都知道自己該做的是什麼，達到全員皆兵的好表現。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024年第三屆世界12強棒球賽，中華隊以精密的情蒐、臨場調度及現代化的投手運用策略，克服陣中缺乏大牌投手的劣勢，最終奪冠。。從關鍵戰對澳洲的布局到冠軍戰的完封日本，中華隊展現了頂尖的團隊運營與戰術執行力，成為棒球短期賽事的經典案例。若用基礎數據對比3屆12強賽我國投手表現，2015年的第一屆，中華隊投手團隊防禦率3.83，WHIP為1.32；2019年第二屆防禦率2.07，WHIP為0.92，二、三兩屆的投手表現都非常傑出，今年若除去超級循環賽最終戰對日本的「消化試合」，今年12強賽中華隊在投手應用策略上的成功，受到外界一致好評。儘管，林昱珉雖然擁有3A等級實力，但經驗尚淺，其他投手多來自中華職棒，聯賽成績並不突出。然而，在教練團精準的情蒐與調度下，投手群展現亮眼表現，不僅穩定壓制對手，還成功執行了「積極換投」的現代棒球哲學，為球隊奪冠奠定關鍵基礎。中華隊投手之所以能在12強賽投出如此好的狀態，除了外界不斷提及的編制完整的情蒐團隊提供給球員的即時且詳盡的資訊外，教練團的及時的調度也是關鍵，曾豪駒和林岳平對於戰局的判斷、臨場球員的使用精準把控，讓中華隊能把資源用在刀口上。以對澳洲一站為例，賽前都知道這一場比賽的重要性，中華隊在前一場對日本時，就已經開始對此役有所準備，讓陳冠宇、吳俊偉、林凱威、張奕等前兩戰有出賽的重要牛棚休息，策略性地提前布局，全力抓下對澳洲一戰，事後證明這樣的調度非常成功。進入到超級循環賽也是如此，球隊將王牌林昱珉「存而不用」，看情況推出。對日本那一場不影響晉級結果的比賽，。這種評估每場比賽重要性、看情況推派人選的作法，在12強賽這種短期大賽上，非常有用。本屆中華隊先發投手投得局數不多，，曾豪駒總教練受訪時也表示過，，今年的世界冠軍道奇隊在季後賽這種短期系列賽，也是採取主動換掉先發，在打者適應投手球路前先行換投的思路，中華隊跟上了這種潮流，並因應隊形取得成效。同時林岳平、王建民兩位教練也對球隊投手狀況的掌握得很好，冠軍戰讓狀態絕佳的張奕多投一局，以及視選手狀況推出林凱威關門，兩項調度都受到極好的效果，也是能完封日本的關鍵。。回顧去年WBC世界棒球經典賽的失利，林岳平表示自己有很多反省，所以這次和曾豪駒、王建民的合作更加完善，最終一舉奪冠達成目標。也希望明年的經典賽資格賽，能夠延續這樣的表現。▲中華隊中繼投手陳冠宇是唯一一個12強三屆元老，有他坐鎮牛棚，讓人感到安心。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）