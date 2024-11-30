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▲八馬國際王文欽博士與長期贊助的北市大空手道隊合照。（圖／國際八馬提供）

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱(右)領取贊助類銅質獎座。（圖／愛爾麗提供）

第16屆體育推手獎頒獎典禮隆重舉行，八馬國際今年贊助涵蓋了包括臺北市立大學技擊運動學系空手道隊、國立體育大學桌球隊、臺中市豐原區富春國民小學飛盤隊，以及花式滑輪溜冰、田徑等多項運動項目，資助範圍廣泛，體現出對基層體育的深度關懷。八馬國際董事長王文欽博士在頒獎典禮上談到，八馬國際的贊助理念在於補足政府資源未能及的地方。「我們選擇長期支持臺北市立大學的空手道隊，他們一代接一代，從大一開始就能展現實力。此外八馬國際的贊助模式不同於傳統企業捐助，王文欽博士直言：「我們不會去贊助已經是球王球后的選手，我們的目標是基層的、有需要幫助的運動員，這才是最有意義的事情。」例如，八馬國際為經濟弱勢的選手提供生活補助，並結合運動科學，每半年為選手進行健康檢查，量身打造營養補充方案，從體能、技術到心理健康進行全方位支持。王博士分享了一個特別案例——除了傳統體育贊助，王文欽博士還將目光放在台灣運動科技的發展。「運科在日本、南韓、歐洲等地已經非常普及，他們的研究不僅專注於體能和技術，還深入分析選手的心理與情緒表現。但台灣在這方面的投入相對較少，因此我們和臺北市立大學合作，期待在運動科學領域有所突破，幫助更多台灣運動員邁向世界。」作為一位在60歲才開始創業的企業家，王文欽博士以切身經歷闡釋公益的深意：「在關鍵時刻給予支持，所產生的影響力是無法估量的。而且愈多地回饋社會，企業得到的回饋也愈多。」連續7年的金質獎和3年的長期贊助獎，彰顯了八馬國際對台灣體育發展的深厚承諾，也成為企業公益的典範。愛爾麗集團持續關注於籃球、棒球和帕運，執行長劉怡萱在瓊斯盃期間更親自坐鎮，在中華男藍打下4連勝佳績後，在場觀戰的中華男籃總領隊、愛爾麗集團董事長常如山和總經理劉貞華賽後還到球員休息室，豪氣送上105萬台幣獎金的大紅包，最終中華藍隊以4勝1負拿到亞軍佳績。持續關注於籃球、棒球和帕運選手表現的愛爾麗集團，今年也有非常耀眼的成績，特別是在9月落幕的巴黎帕運中華隊共繳出歷屆次佳的3銀2銅的表現，而愛爾麗集團的無私奉獻，今在推手獎中也連續兩年獲分贊助類銅質獎的肯定，也是近兩年新進榜公司中表現最耀眼的企業。