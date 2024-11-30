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▲八馬國際王文欽(右)博士已連續7年獲得金質獎的肯定。（圖／八馬國際提供。）

台灣空手道界的明日之星許媚琇，正全力備戰2026年亞運會，目標鎖定女子68+公斤級的國手資格。作為臺北市立大學空手道隊的主力選手，她得到了八馬國際創辦人王文欽博士的長期贊助，這為她的競技生涯帶來了堅實的支持。目前，除了經濟支持，八馬國際還提供了全套的營養補充與健康監測方案，幫助選手提升體能與免疫力。許媚琇分享：「營養品對疲勞恢復的效果非常明顯，特別是在國際賽事中，面對不同的飲食與環境挑戰，這些支援對我們來說至關重要。」隨著許媚琇的全力備戰，她的努力不僅展現了個人實力，也體現了企業贊助對台灣體育發展的關鍵影響。她的奮鬥故事為更多選手樹立了追夢的典範，也為台灣體育注入了無限可能。