我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生，原任分署長謝宜容成眾矢之的，前部長許銘春也被說長期包庇謝宜容，許還被爆料，2022年挪用就業安定基金356萬元辦演唱會，還自己登台唱了快半小時。前立委郭正亮說，民進黨內有個氛圍，若有浪費公帑，該辦就辦，民進黨大概也放手了，止血會到許銘春。郭正亮在政論節目《新聞大白話》中提到，許銘春擔任勞動部長時，2023年4月到立法院備詢，民進黨立委楊曜質疑，勞動部以就安基金補助高雄3000萬元，是在拍高雄市長陳其邁馬屁，許銘春竟氣憤到揚言，「我不幹了可以吧！」這態度不可思議。郭正亮也說，現在出事的包括台鹽前董事長陳啟昱、許銘春，都是菊系，很多人就會質疑，菊系的人素質都出了問題？因為太巧合了。而且很多人也希望許銘春退選高雄市長，日前還故意公布黨內對比民調，民進黨立委林岱樺44.3%排第一，但許銘春民調只有一半。