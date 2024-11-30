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《美麗島電子報》公布11月份民調，總統賴清德的滿意度從10月的52.9%增加至53.7%，多0.8個百分點；不滿意度從38.5%下降至34.9%，少3.6個百分點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，賴清德在20至29歲年輕族群支持度突破6成，最大的原因是12強奪冠，賴清德收割掉所有光芒。吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》中表示，11月對民進黨有各種壞消息，除了原本的民眾黨主席柯文哲涉案、台鹽前董事長陳啟昱落跑等，還有勞動部的霸凌案，但民調結果卻非常意外，賴清德的滿意度上升、信任度也上升，甚至年輕人支持度都已經超過60%，最不可思議的數字跑出來了。吳子嘉直言，就是因為中華隊在世界棒球12強奪冠，而是棒球帶動整個台灣人民的團結氣氛，還有一個光榮感、自信心，而台灣人的驕傲，在棒球的表現上整個表達出來了，然後賴清德收割掉整個光芒。美麗島電子報民調規畫為戴立安，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍之年滿20歲的民眾。調查時間為11月26日至11月28日，方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。