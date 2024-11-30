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▲農業部長陳駿季出席日本松源超市推出期間限定的「臺灣排骨便當」開賣活動。（圖／農業部）

▲日本人開心選購「台灣排骨便當」。（圖／農業部）

日本關西地區知名連鎖品牌松源超市，今（30）日正式推出期間限定的「台灣排骨便當」，預計至12月20日限量販售5,000份，農業部長陳駿季、駐日本代表處公使周學佑、松源超市社長桑原太郎及台灣優良農產品發展協會董事長張裕屏，共同出席開賣活動，期望這次合作為台灣豬肉重返日本市場打開新局，同時將台灣豐富的豬肉飲食文化推向國際，讓更多在地消費者品味台灣豬肉的獨特風味。陳駿季表示，台灣豬肉以高品質、美味著名，受到國際的肯定，新加坡昨天宣布台灣生鮮豬肉進口，菲律賓在去年初也開始進口台灣的生鮮豬肉，到今年10月底前，今年台灣生鮮豬肉至菲律賓的出口量已是去年的17倍，而台灣的香腸、貢丸等豬肉加工製品也在日本當地受到歡迎，而本次台灣排骨便當在松源超市開賣，不僅是首次在日本關西零售通路登場，更代表台灣農產品在日本有更深的交流。陳駿季進一步說明，日本曾是台灣生鮮豬肉的主要出口市場，然而因口蹄疫影響而暫停多年。在2020年台灣成功獲世界動物衛生組織(WOAH)列為口蹄疫非疫區，並於今年(2024)年再獲認定為非洲豬瘟非疫國，目前，台灣也已提出傳統豬瘟非疫區申請，期望未來能很快讓日本消費者再度購買得到來自台灣的生鮮豬肉。松源超市社長桑原太郎表示，此次「台灣排骨便當」是經過雙方密切合作設計而成。便當主菜選用油脂與肉質比例絕佳的台灣豬優選部位肉，透過精湛烹調技術鎖住肉汁的鮮嫩與香氣，台灣製作好直送日本，再搭配松源秘制醬料，呈現層次豐富的濃郁風味。便當中搭配的高菜飯與臺式小香腸，不僅貼合日本消費者的飲食喜好，也進一步凸顯台灣豬肉產品的獨特特色與美味。駐日本代表處公使周學佑則說明，排骨便當是陪伴許多台灣人成長的共同記憶台灣的高級食材，營養健康且美味可口，很高興今天能將這個台灣美味與日本友人分享，也為深化台日農產品貿易合作及產業永續發展奠定堅實基石。松源超市創立於1961年，總部位於日本和歌山市，現有46家門市，涵蓋和歌山、大阪、奈良及京都等地區。2023年，其年銷售額達755億日圓，年消費人次超過3,275萬，是關西地區最具代表性的高品質連鎖超市之一。農業部進一步說明，台灣豬肉加工產品需使用經HACCP認證的屠宰場來源肉品，並經由日方核可的加工設施製熟，確保符合日本高標準的食品安全要求，方能輸往日本。台灣已有6家加工廠通過日方認可，包括信功、奇美、高雄空廚、嘉一香、台畜及珍食堡寵物食品等廠商，其生產的台式香腸、肉燥等特色產品成功進入日本市場。農業部將持續協助廠商升級與認證，提升國際市場競爭力，為生鮮豬肉的出口鋪路，進一步深化台日農產品貿易合作。