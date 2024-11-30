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中華棒球代表隊風光在世界棒球12強奪冠，創上史上最佳成績，舉國歡騰，但台灣的籃球與棒球一樣，都有職業聯盟，台灣的籃球，卻已低迷好一陣子，問題出在哪？百萬網紅cheap在臉書發文說，「我哪知？」不過他卻找到一項關鍵數據，身為職業籃球隊，卻有一隊的發球命中率只有6成出頭，比台灣隊長陳傑憲的打擊率還低。cheap說，他做了一支「為什麼台灣棒球變強」的影片，大家很喜歡，紛紛要他做「為什麼台灣籃球很弱」，但他不知道原因，看了25年棒球，在台北市立棒球場，看過洪一中打時報鷹三分砲，所以知道台灣棒球的發展但cheap說，他連台灣籃球弱不弱都不太清楚，後來他想，各國水準看罰球最準吧，比看棒球的失誤還準，他引用PTT有一篇全世界各職籃聯盟的罰球率，NBA平均將近8成，亞洲最高是CBA勁旅廣廈，78.8%。cheap說，亞洲各聯盟普遍7成以上，除了台灣，而台灣兩聯盟，T1最高是雲豹：71%，最低台啤：66.8%；PLG 最高富邦：73.5 最低攻城師：60.9%。他說，練罰球不用什麼昂貴的場地、設備，主要就是基本功和有沒有練習，簡單說：「練得不夠多、不夠用心」。