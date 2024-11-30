我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「德國商品 X 聖誕市集」集結90個攤位，現場滿載歐陸美食、餐車，包含經典的德式香腸、咖哩香腸等。（圖／德國經濟辦事處提供）

▲下週12月6日至12月8日，「德國商品X新北歡樂耶誕城」也將於新北市市民廣場登場。（圖／記者林調遜攝）

▲第五屆「歐洲聖誕市集」於台北信義區香堤大道廣場盛大展開，即日起至12月1日，市集集結15個歐洲國家，54攤位。（圖／歐洲聖誕市集提供）

德國經濟辦事處即日起連續兩個周末分別於台北市圓山花博公園花海廣場（即日起～12月1日）與新北歡樂耶誕城市民廣場（12月6日-12月8日）舉辦「德國商品 X 聖誕市集」，共90個攤位滿載歐陸美食、餐車，包含經典的德式香腸、咖哩香腸、聖誕捲史多倫等，還有與聖誕老人相見歡的難得機會。另外，第五屆「歐洲聖誕市集」也於台北信義區香堤大道廣場盛大展開，即日起至12月1日，市集集結15個歐洲國家共54攤位。德國經濟辦事處即日起連續兩個周末分別於台北市圓山花博公園花海廣場與新北歡樂耶誕城市民廣場舉辦「德國商品 X 聖誕市集」，共90個攤位，而第五屆「歐洲聖誕市集」也於台北信義區香堤大道廣場盛大展開。於圓山花博公園登場的第五屆「德國商品X聖誕市集」，90個攤位將花海廣場變身德國村，以花海廣場中的經典聖誕樹為中心，四周圍繞著各式德式小吃、餐車。90個攤位中包含27間道地德國美食、16間德國家用品品牌、14家甜點聖誕麵包、13家正統德國／歐洲啤酒、6家熱紅酒與6家德國進口酒。德國美食如經典的德式烤香腸（Bratwurst）、咖哩香腸（Currywurst），搭配特製的小麵包並淋上番茄醬或黃芥末醬，堪稱市集中的人氣王；加入肉桂、八角茴香、丁香、柳橙等製成的聖誕熱紅酒（Glühwein），搭配德國直送的紀念杯款，不僅暖身暖心，還能留下市集中的珍貴回憶。除了德國美食、商品，連續兩年於市集中打造獨特聖誕村的台灣奧迪，今年以「Audi 聖誕奇蹟之旅」為主題，展示令人夢寐已求的迷人車款。總部位於德國慕尼黑的半導體領導廠商英飛凌，今年特別打造適合全家同樂的「尋找聖誕驚喜」聖誕互動遊戲。此外，直飛德國法蘭克福的中華航空，今年打造以德國胡桃鉗故事的主題攤位，現場不僅可以玩遊戲、抽好禮；還販售華航專屬商品，包括吉伊卡哇餅乾禮盒、帥氣的飛行夾克等。圓山花博公園的「德國商品X聖誕市集」還加碼集點抽獎活動，12月1日前市集活動期間只要到德國經濟辦事處的攤位領取集點抽獎券，並在Facebook或Instagram追蹤「2024 德國商品X聖誕市集」，聖誕市集每消費200元即可獲得一點，累積滿10點即可兌換贈品，包含德國啤酒、蒸氣眼罩、護手霜、精油香皂等。此外，完成集點參加抽獎，還有機會獲得中華航空台北－法蘭克福來回機票乙張、Audi Sport Backpack後背包、台灣英飛凌提供的蘋果iPad、德國博依空氣清淨機等。此外，下週12月6日至12月8日，「德國商品X新北歡樂耶誕城」也將於新北市市民廣場登場，今年新北歡樂耶誕城以「魔幻之城」為主題，耶誕樹也變身魔幻天使，與LED城堡主秀進行互動展演，並利用光影以及AR濾鏡營造多樣魔幻裝置，為期三天的德國耶誕市集也能在這樣的魔幻魅力下品味經典的德國美食。另外，第五屆「歐洲聖誕市集」也於台北信義區香堤大道廣場盛大展開，主辦單位特地打造「聖誕花圈麵包」為今年度的活動揭開序幕，而聖誕花圈麵包是由世界麵包冠軍王鵬傑師傅使用由統清總代理，來自北歐芬蘭Valio發酵奶油親手製作，希望將歡樂的耶誕喜悅分享給民眾。即日起至12月1日，市集集結15個歐洲國家，54攤位涵蓋現煎的法式手工香腸、荷蘭炸薯條、立陶宛特色樹蛋糕、比利時鬆餅、精選歐式啤酒、熱紅白酒以及結合榮獲冠軍奶油的Valio發酵奶油跟台灣在地特色所製成的極光奶香麵包，讓民眾不用飛歐洲就能品嘗到各種正宗歐式聖誕美食。市集有吃有喝有逛之外，還有公益抽獎活動，讓幸運民眾有機會將歐洲來回機票和眾多獎品帶回家！主舞台也將帶來不間斷的精采表演，包括11月30日登場的獨家VIP音樂會，將由重量級法國音樂劇巨星Gauthier和Cyril Niccolaï帶來多首國際知名流行音樂歌曲和法國音樂劇代表。