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▲陳榮煉（左）作假帳來避免博監局的監督和抽查，事後東窗事發還命人將部分文件燒毀，讓警方難以對他進行偵查。（圖／取自安以軒臉書）

藝人安以軒的丈夫陳榮煉涉嫌不法經營賭場、詐騙等34項罪名，被法院判13年有期徒刑，並處以新台幣76億元的罰金，自此之後安以軒也逐漸淡出螢光幕前，近日好友夏于喬向媒體表示，安以軒這幾年很勇敢地獨自扶養2個小孩長大，也承諾會一直陪伴在她身邊，謝謝大家對安以軒的關心。綜合陸媒報導，2014年陳榮煉利用「德晉貴賓會」，在賭場和賭客間扮演中間人的角色，除了從中抽取佣金外，也向賭客發放貸款，更利用虛假財務報表逃避博監局的監督和抽查。2021年11月，警方拘捕共犯之一的太陽城集團負責人周焯華，陳榮煉為免德晉集團受牽連，於12月將集團結業，並命人將部分文件燒毀，滅證的行為被網友罵「太可惡」。事件發生後，安以軒也消失在螢光幕前，直到今年9月初被拍到她帶著全家回到台北娘家生活，而上回安以軒露面還是在好友陳喬恩的婚禮上，她身穿全白短裙和運動鞋蹲在草地上幫花童拍照，這一幕不經意被攝影師拍到，她的近況才曝光。根據《ETtoday星光雲》報導，安以軒的閨蜜夏于喬向經紀人表示，「身為她的朋友真的很心疼她，其實整件事與她無關，但這幾年不論多辛苦，她還是這麼堅強的獨自撫養兩個孩子，以軒身為母親身為女人，都是我見過最勇敢的一個，我們會一直陪伴在她旁邊，給予她支持與愛，也謝謝大家對她的關心」。