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台灣中油公司今（30）日宣布，考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，113年12月民生用戶氣價不調整，由台灣中油吸收，不過工業用戶平均售價仍低於目前成本，致天然氣大幅虧損，為適度反映部分氣源成本，12月份工業用戶氣價平均調漲3％。依據政府核定之天然氣價格公式計算，電業用戶氣價不予調整。另經核算，台灣中油自110年至113年10月吸收工業用戶(含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶)氣價金額已超過1,300億元，工業用戶平均售價仍低於目前成本，致天然氣大幅虧損，為適度反映部分氣源成本，12月份工業用戶氣價平均調漲3％(0.3961元/立方公尺)，調整後仍低於成本約0.7元/立方公尺，其他未調足部分持續由台灣中油吸收。台灣中油表示，此次工業用戶的氣價調整旨在符合公平、合理及使用者付費原則，並減少對工業用戶之補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。