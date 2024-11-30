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▲LG PuriCare 16L UV抑菌雙變頻除濕機現省3300元。（圖／好市多臉書）

▲Costco黑色購物週賣場營業時間公告。（圖／好市多粉專）

美式賣場好市多（Costco）「2024黑色購物節」11月25日盛大登場，明日將進入最後一天，許多人都把握時間搶購優惠商品。今（30）日為活動倒數第二天，賣場有「Apple iPad Air 13吋」現折3000元、「LG 16公升 PURICARE UV抑菌雙變頻除濕機」折價3300元、黃金飾品組折價8000元等優惠，，讓網友全看傻喊：「這些人都住汐止是不是？」一名網友在Threads上發文，他拍下好市多黑五購物節倒數第二天的搶購畫面，表示LG除濕機折價3300元，下殺優惠價只要1萬2399元，吸引民眾搶購，，讓原PO忍不住拿起手機紀錄並直呼：「畫面太好笑！開店一分鐘內搶光。」影片曝光後，不少人傻眼喊，「這些人都住汐止是不是」、「這是打算搶去轉賣？」、「搶成這樣是買了還會給你錢嗎 」、「難怪下午去這個都空著」、。但也有人指出，「其實這台真的不錯用」、「12399買這台划到爛，現在不買不知道下次等多久」、事實上，該台款式微LG 16公升 PURICARE UV抑菌雙變頻除濕機，，另外購買一級能效除濕機，憑發票還可申請貨物稅減免，好市多「2024黑色購物節」（黑五購物節）於11月25日起至12月1日連續7天舉行，每日新增不同商品優惠，最後一天可以一次購入最多優惠品項，不過每款商品優惠數量有限、售完為止，熱門商品也有機會推出就秒殺。