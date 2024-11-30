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▲利特多次告白台灣投手林昱珉，不停稱讚對方非常厲害。（圖／天空娛樂提供）

中華隊日前在世界棒球12強賽中，以4：0的好成績完封日本隊，不僅全台球迷都相當興奮，把台灣當灶咖的韓團Super Junior隊長利特日前也開直播，表示有見證到台灣贏球的一刻。這次為了男團選秀節目《SCOOL》總決賽，快閃台灣48小時的節目主持人利特，今（30）日稍早接受訪問時，他再次提到「祝賀台灣這次12強拿到優勝」，並告白投手林昱珉非常厲害。由於這次難得來到高雄，他也揪銀赫下班之後一起去吃南霸天丹丹漢堡。利特今日在聯訪中被問到，對《SCOOL》哪個選手印象深刻？他表示因為自己是主持人，所以對於每個選手都相當疼愛，「對我來說，我要保持中立，我覺得每個人都很棒，我很愛他們。」接著話鋒一轉，他再次祝賀台灣在這次12強拿到優勝，接著三度告白投手林昱珉非常棒，在看比賽的時候覺得對方很厲害。由於利特平時經常找朋友一起打高爾夫球，因此在現場被問到，是否會因為12強賽而改打棒球？一旁李洪基幫忙回答，「沒有，我們就是很堅定的打高爾夫球」，利特則笑說，「我非常喜歡棒球，但因為棒球需要9個人才能打，可能組不了隊」，接著直接在現場邀約記者是否要一起組隊，頓時讓現場笑翻。另外，因為難得來到高雄，利特也在現場詢問大家，南霸天丹丹漢堡好不好吃，聽到現場眾人都很推薦，他笑說，「記者會結束後，我打算和銀赫一起去吃。」由於這次是為了《SCOOL》總決賽快閃台灣，也可以看出他相當把握時間享受台灣的美食。