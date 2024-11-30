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▲台南市政府將在12月3日舉辦台灣棒球英雄遊行見面會活動，邀請獅隊總教練林岳平、首席教練高志綱帶領子弟兵陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈、防護員余婉綾、訓練員吳瑀政一起參與遊行活動，圖為完整遊行路線。（圖／統一獅提供）

台灣英雄府城遊行見面會！預計於當日16:45正式開始舞台活動，歡迎支持中華隊、統一獅的台南市民們一起站出來，在遊行路線中舉起加油板、揮舞旗幟，為辛苦的教練、選手及後勤人員掌聲喝采，讓我們對於他們的鼓勵用行動傳遞溫暖與愛。，台南棒球場也將透過大螢幕轉播遊行相關畫面，當天開放進場後，在英雄隊伍抵達前，統一獅也特別規劃舞台活動，邀請萊恩、盈盈、UniGirls一起在現場與大家同樂互動，當天將開放內野草皮區域及看台區域提供球迷進場參加台灣棒球英雄見面會。12.3台灣英雄府城遊行活動，當天萊恩酷商品部也將現場服務大家，想要搶購獅隊秋冬商品球迷朋友，把握機會一起來參與。統一獅總經理蘇泰安表示：「，讓獅隊的努力在這個城市被看見與肯定，期待雙方合作創造雙贏」