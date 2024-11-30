《SCOOL》這選手最可能出道？SJ銀赫被爆求救利特：完了！出大事

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▲銀赫解釋，自己當下說「出大事」，是因為擔心練習生危及到SJ。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀節目《SCOOL》總決賽將在今（30）日晚間登場，來自世界各地的20位選手登上高雄巨蛋夢想舞台，共同角逐最後7位出道資格，許多粉絲都相當期待今天的結果，也好奇台韓導師心中的PICK。在總決賽之前，韓國主持人SJ利特以及6位台韓導師SJ銀赫、羅志祥、FTISLAND李洪基、崔容俊、YUJU、婁峻碩接受訪問，分別提到自己心中印象深刻的選手，其中王學駿被提到最多次。另外，利特更爆料，之前節目進行時，銀赫看完比賽選手後，曾和他說：「哥完了，出大事了！」不過銀赫解釋，是因為覺得年輕選手都很有實力，擔心他們會危及到SJ，才會說出這句話。台韓導師被問到，在節目2個月的節目評選中，哪個瞬間最印象深刻？YUJU表示，其實在這2個月內很多瞬間都讓人印象深刻，但最印象深刻的就是第一次錄影和練習生見面的時候；利特則說，練習生從菜鳥到有專業性的變化，是讓他最有印象的，在節目進行時，自己也會和團員銀赫討論，對方先前看到選手們就曾說過，「哥完了，出大事了」，所幸選手在經過每輪比賽之後變得更專業。不過下秒銀赫急忙解釋，「大家聽到出大事，可能有誤會，但我當時的意思是，看到年輕練習生覺得他們潛力無窮，會威脅到我們SJ，才會說『出大事了』，希望大家不要誤會。」婁峻碩和崔容俊則表示，當看到練習生聽從老師指導，對表演進行改進、有所進步，對於這些部分最印象深刻。其中，最常被導師提到的選手是王學駿，羅志祥先是稱讚，「他從一開始不起眼，到現在晉級到總決賽的過程中掌握很多，很期待他今天表演」；李洪基也說，覺得練習師中最有趣的就是王學駿，看到對方進到這個節目之後，成為偶像的決心日益增大，對練習生的抱負是最大的，「他的才能也是最純粹，最有發展可能的。」