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▲小陳當年在結束旅程前，詢問Masha是否願意陪他一起回台灣，Masha點頭答應後，便不顧一切來台灣追愛。（圖／翻攝自YT「不要鬧工作室」）

▲Masha發現小陳沉溺電玩後，戀情急轉直下，小陳開始不太搭理Masha，甚至被發現在暗地裡偷吃。（圖／翻攝自YT「不要鬧工作室」）

一名烏克蘭女孩為了追愛來到台灣與男友同居，沒想到這段感情卻不如想像中美好，甚至她還發現男友暗地裡偷吃，甚至稱自己有「多重人格」。起初她選擇相信男友並陪伴對方治療，直到重要的東西被摧毀後，成為壓垮她的最後一根稻草，最終心碎決定離開，悲傷故事吸引3.8萬人觀看，網友們感嘆：「其實我很佩服女生的勇氣，可惜遇人不淑啊⋯」YouTube頻道「不要鬧工作室」經常拍攝在台外國人的故事，這次由Katherine代為分享一名烏克蘭女孩Masha（化名）在台灣心碎的經歷。台灣男孩小陳（化名）年輕時到烏克蘭玩，在當地與Masha結識並墜入愛河，Masha與小陳在台灣同居的前幾個月，蜜月期相當幸福美滿，，萬事只能依靠小陳，，只能使用第二語言英語溝通，使這段感情開始浮現許多問題與摩擦。Masha發現小陳沉溺電玩後，戀情急轉直下，小陳開始不太搭理Masha，甚至被發現在暗地裡偷吃，「有些女生碰到這種情況是可以毅然決然轉身離開，但Masha無法，，當下唯一能做的就是希望男友儘早清醒。」沒想到，，這些人格擁有不同名字、年紀、性別、國籍，其中「艾咪」就是做出偷吃舉動的人格。Masha當下選擇相信小陳，並陪伴他一起去就醫，但仍無法挽救這段感情。Masha也開始見證不同人格的出現，小陳會有不同口音及個性表現，製造更多爭吵，最終兩人仍走向分手結局，轉述這段故事的Katherine表示，跟不同國家的人交往不見得都是完美的，文化差異的隔閡可能會產生很多問題，包含語言與金錢。即便在這故事裡，雙方曾經互相相愛，在問題出現之前，他們也互相照顧彼此一段時間，如果有人需要任何醫療協助，也千萬不要坐以待斃，因為社會上有管道可以尋求協助。