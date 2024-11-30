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馬來西亞近日降下暴雨，吉蘭丹（Kelantan）地區發生洪災，已有近1萬4000名當地居民緊急疏散避難。然而，也有居民心存僥倖不願離開家園，有一戶人家想說淹水待在2樓就好，沒想到隔天醒來發現1歲嬰兒不見人影，一找才發現寶寶已在1樓溺斃身亡。根據《詩華日報》報導，吉蘭丹總警長拿督莫哈末尤索夫表示，吉蘭丹道北一戶住家不願撤離，即使1樓已被洪水淹沒，仍想說待在2樓就好，結果29日早晨媽媽醒來後發現孩子不見了，然後才在樓下發現溺水身亡的嬰兒。莫哈末尤索夫表示，這是吉蘭丹州第3名因洪災而逝世的罹難者，但是這起不幸意外本可避免，呼籲所有居民，若住家周圍水位開始上漲請馬上遷移避難，不要等到水位達到危險水平後才行動，更不要心存僥倖。由於連日暴雨導致河川水位高漲，吉蘭丹部分地區的河川氾濫衝破堤防與道路涵管，導致淹水災情更加嚴重，部分地區供電和供水中斷，市區交通受阻。馬來西亞季風季從每年11月開始，一直持續到隔年3月，在此期間，預計將出現多場強降雨，為了應對仍可能發生的洪災，相關單位與居民都在努力做好準備。