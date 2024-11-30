我是廣告 請繼續往下閱讀

▲遭淘汰的8名選手今天也重新站上舞台表演〈雨過天晴的Rainbow〉。（圖／天空娛樂提供）

▲男團選秀《SCOOL》總決賽今日登場，前輩幻藍小熊（前排）也特別前來站台。（圖／天空娛樂提供）

▲SCOOL最終夢之隊7位出道成員，左起為第六名彭义翔、第二名帝翁、第四名王學駿、第一名陳麒文、第五名陳柏佑、第三名鄭美祥、第七名朴鎮佑。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀節目《SCOOL》今（30）日晚間在高雄巨蛋舉辦總決賽，韓國MC利特以及6位台韓導師銀赫、羅志祥、李洪基、崔容俊、YUJU、婁峻碩特別為此齊聚一堂，從節目《未來少女》出道的女團GENBLUE幻藍小熊也特別站台，為節目增添亮點。而經過導師及6000名粉絲投票，終於選出最終的夢之隊，第一名至第七名分別是，陳麒文、帝翁、鄭美祥、王學駿、陳柏佑、彭义祥，以及朴鎮佑。其中彭义祥和朴鎮佑是2大黑馬，因為2人原先不在排名前幾名，沒想到最終順利脫穎而出，就連導師也對這個結果感到意外，忍不住張大嘴直喊：「哇！」《SCOOL》順應高雄巨蛋這個場地，特別把韓國攝影棚內「∞」（無限）的形狀，並加入絢爛視覺特效打造全新2.0規模震撼絕美舞台，還為選手們打造出四首風格迥異的《SCOOL》原創參賽歌曲，其中三首〈Sweet Dance〉、〈Dive in〉、〈翻轉世界Boom！〉由晉級選手們各自分組一拚高下。而〈雨過天晴的Rainbow〉則是由已經淘汰的8名人氣選手「回鍋」演出，當中包括賴耀翔、誠太、陳奐霖、黃薪祐、陳加樂、李承旼、李冠緯、陳立其，這人都是經過浪LIVE三回合投票累積票數最高8名，才再次獲得登上總決賽舞台的機會。而《SCOOL》總決賽之夜高潮迭起，21名選手重新打散重組三支小分隊輪番上陣再掀戰火，其中由「銀赫明星臉」林川祐、「混血王子」帝翁領軍的〈Sweet Dance〉打頭陣，隊員一字排開實力均衡相輔相成，包括鄭元昕、彭义翔、黃耀冬及李振浩，搭配林子宸精彩表現，為總決賽打頭陣；緊接著上場的〈Dive in〉則由韓國「舞蹈班長」裵宇率坐鎮，率領朴鎮佑、裵准晧、李浚赫、張路易，再搭配萊恩、王學駿，意想不到的新鮮組合讓人眼睛一亮。最後一組〈翻轉世界Boom！〉也來勢洶洶勢誓奪冠軍，當中兩位王牌選手陳麒文、鄭美祥，分別是《SCOOL》中蟬聯五次夢之隊的資優生，再搭配陳柏佑、周孟潾、林擎恩、連兆緯、梁哲維等優秀選手成員，過人實力才能與魄力十足的表演讓舞台效果再加乘。果然他們的表現獲得台韓導師的驚嘆，銀赫表示，「這次的舞台可以感覺到滿滿的能量，這7位直接出道也不為過，但不能夠太興奮，整體還是很重要。」婁峻碩也激動表示，「太炸了，孟潾跟哲維進步好多，柏佑之前有點被埋沒，但你今天非常亮眼，收放自如。」最後經由線上觀眾、現場6000名粉絲共同投票外，現場六位導師也在投票關鍵時刻參與投票，各自選出心中的最佳的七位夢之隊成員。在結果公開之前，獲得最多導師票的選手總共有4位，分別是王學駿、陳麒文、帝翁以及鄭美翔，而這4人最後也順利出道，總決賽夢之隊的成員分別是陳麒文、帝翁、鄭美祥、王學駿、陳柏佑、彭义祥，以及朴鎮佑。在總決賽上，羅志祥不僅邀請夢之隊參加他12月28日的高雄演唱會，最後也感謝這次節目的導演和工作人員，也希望大家都要珍惜這次的舞台，雖然有些選手沒有進到夢之隊，他也希望大家不要對不起支持自己的粉絲；銀赫則說，自己有些羨慕今天的選手，今天的比賽也讓他想起自己剛出道的時期，「我出道19年，也是多虧所有粉絲的應援和支持，才能走到現在，想對出道組說，不要忘記支持你們的所有人，就是有他們，大家才能在舞台上做出更好的表現，也想跟沒能出道的人說，這不代表你們失敗，而是為了未來有更大的成就而已。」李洪基則提醒，出道後有很多誘惑，希望大家都可以銘記初心。至於婁峻碩被問到在《SCOOL》心中最佳的MVP，他特別點出帝翁及陳麒文，「帝翁成長很多，每次演出的舞蹈、眼神、表情都十分到位，雖然是所有選手中年紀最小，但實力應該是在學校裡面前三名！至於陳麒文雖然有出道經驗，但每一集都在成長都在進步，導師的建議都有聽進去，不斷修正，很看好他們的未來！」6名導師都提醒，希望出道組不要就此停止學習，未出道的成員也不要因此止步，未來的路還很長。