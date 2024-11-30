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▲華友聯集團董事長陸炤廷及吉祥物Hito熊連續三年擔任點燈嘉賓，與衛武營藝術總監簡文彬一起點亮聖誕樹。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.30）

迎接聖誕佳節，衛武營於臨近三多路的北廣場豎立一棵近十米高的聖誕樹，今（30）日舉行「聖誕奇境」點燈儀式。華友聯集團董事長陸炤廷及吉祥物Hito熊連續三年擔任點燈嘉賓，與衛武營藝術總監簡文彬一起點亮聖誕樹。長期深耕高雄與台南的建築開發商華友聯集團，每年經典家族活動與歲末補漆，已成為其品牌的年度傳統。今年雙十假期，華友聯家族活動同樣在衛武營盛大舉行，活動不僅抽出多項好禮，住戶們於市集攤位領取「好野生活」減塑野餐墊，於星空下野餐享受「眾人的搖擺」音樂派對，讓住戶們在享受戶外活動的同時，身體力行支持環保。今年，華友聯集團更全力支持衛武營六週年慶典OPEN HOUSE 系列活動，透過劇場開放日、音樂會、藝術展覽及戶外市集等多元形式，邀請住戶與大眾走進廳院，親身感受表演藝術的魅力，並探索藝術融入生活的多種面貌。隨著聖誕樹點燈儀式的啟幕，衛武營一系列聖誕活動也拉開帷幕，從12月起，衛武營黃昏市集一連四週假日溫馨登場，「聖誕奇境」現場匯聚各式精緻手工藝品、創意禮物及令人垂涎的節慶美食，邀請民眾一同迎接充滿魔法與歡樂的聖誕季節！