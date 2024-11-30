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越南近日傳出一起疑似大規模食物中毒事件，在頭頓市一家越南麵包店用餐過的民眾先後出現食物中毒症狀，目前已有超過300名消費者感到不適，其中還有1人死亡。根據越媒《青年報》報導，對於這起食物中毒事件，當地衛生局官員表示，已要求相關醫院提交報告，待收到樣本檢測結果後將進一步釐清案情始末。目前該越南麵包店已經被勒令停業，針對提供食材的上游廠商也將展開調查。約有310人疑似在食用頭頓市一家越南麵包店的食品後，發生食物中毒症狀。患者多是在26日晚間或27日早上，購買該店的麵包或糯米飯。27日凌晨出現首例疑似食物中毒病例，症狀包括發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐、噁心和頭痛等等。症狀嚴重者還出現血壓下降及休克狀況，並且已有1位71歲老翁死亡。根據患者自述，該越南麵包店提供的麵包和糯米飯中包含豬肉、肉鬆、奶油、肝醬、香腸、醬汁、酸菜、洋蔥和香菜等等食物，目前還不確定是哪個環節發生問題。