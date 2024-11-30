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台灣拳擊女將黃筱雯今（30）日在世界拳擊總會（WB）年終總決賽女子54公斤級金牌戰傳回捷報，她以4：1擊敗蒙古女將Yesugen Oyuntsetseg，拿下冠軍。在巴黎奧運強後，參加的首個賽事就開出紅盤。在巴黎奧運遭到裁判誤判讀秒，最終遺憾止步16強後，黃筱雯經過數月休息及移地訓練後，參加了由世界拳擊總會舉辦的年終賽。金牌戰對手Oyuntsetsegiin Yesugen來自蒙古，曾在2022年的杭州亞運拿下女子50公斤級的銅牌。值得一提的是此役黃筱雯善用自己的臂展優勢，抓好距離、找機會進行反擊，首回合分數取得3：2的優勢。陷入落後之後，第二回合Yesugen更加急躁，試圖近身打擊，但都被黃筱雯迎頭痛擊，最終三回合打完我國女將漂亮地以4：1擊退對手，拿下金牌。