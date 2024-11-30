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第31屆原棒協關懷盃11月30日進行第二天賽程，原住民出身的職棒前役、現役球員集合臺東，在縣內各個球場身體力行回饋基層，今日也舉行開幕儀式，62支參賽隊伍齊聚臺東縣立第一棒球場，共度最熱鬧的棒球豐年祭。本屆日本來自沖繩的前田小學代表出戰，總教練仲宗根章仁稱讚台灣棒球越來越強，樂見不同民族的在球場上交流。適逢12強棒球賽臺灣抱回世界冠軍，新任理事長王勝偉盼這股熱潮能一直延燒下去，「相信大家都看到非常精彩的比賽，期許未來更多原住民小朋友，在更大舞台發光發熱。」按照慣例，開幕典禮上除了有部落頭目為賽會祈福，也邀請去年冠軍的三星國小少棒隊以及七賢國中青少棒隊進行舞蹈演出，而來自日本的前田小學也帶來沖繩傳統歌舞同樂，最後更在原民女歌手張惠春和舞團原民嬌娃的勁歌熱舞下，將氣氛炒到最高點。關懷盃連續2年邀請日本沖繩縣的少棒隊前來交流，這次由浦添市立前田小學代表，今天他們進行一日2戰，早上先以4：2力退太巴塱國小，下午再用10：0擊退泰源國小，取得2連勝登上小組第一晉級14強。前田小學是在沖繩當地的賽事當中，與其他57支隊伍一同競爭，獲得冠軍才取得唯一一張的關懷盃參賽門票，總教練仲宗根章仁表示，包含他自己和其他小球員，都是第一次出國，這次除了參加比賽外，也希望學習不同國家的文化，「臺灣和沖繩的關係良好，而且臺灣的棒球越來越厲害，這次12強賽也是臺灣贏了。」這次前田小學在關懷盃與許多臺灣原住民棒球小選手互動，感受最「原汁原味」的臺式棒球，仲宗根章仁認為因為現在棒球人口正在減少，所以不管什麼民族，能一起打棒球就是很棒的一件事。前田小學也是日職西武獅投手與座海人的母校，仲宗根章仁透露，每年1月1日他都會回來跟學弟們一起訓練，「要國小球員跟職棒選手學習球技有難度，所以主要是看齊學長的態度，強調快樂打棒球。」同樣以快樂打棒球為主旨，原棒協每年都會在關懷盃發放給各球隊物資，今年除了果菜汁、保久乳、脆麵等食物供應，原住民歌后張惠妹也大方贈與給參賽選手1000個棒球手套、眼貼和鈦項鍊，上面都印有「阿妹」的個人LOGO，並採用符合風格的粉、黑配色。