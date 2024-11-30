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▲浪花男子在舞台上曬出苦練中文的成果。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

來自日本的夯團浪花男子（なにわ男子）今（30）日晚間在台北小巨蛋亞洲巡迴「Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 ’+Alpha’」 首站，其中成員藤原丈一郎在日前的巡演記者會上就談起自己也有前往東京巨蛋看12強賽冠軍戰的台日大戰，今天還大方恭喜中華隊奪冠：「Team Taiwan Champion！」浪花男子今晚在小巨蛋開唱，成員們還在演唱會上分享自己苦練好的中文成果，西畑大吾先是以中文問「大家開心嗎？」接著無厘頭說出「CoCo壹番屋」，稱讚咖哩好吃；大西流星則是：「我好喜歡台灣！」而道枝駿佑的人氣頗高，還沒開口說出中文就引發全場尖叫，讓他吐槽：「我都還沒說話耶！」另外藤原丈一郎則是大喊「我愛棒球」、「Team Taiwan」、「 Champion」、「 恭喜」，讓現場1.1萬歌迷報以熱烈的歡呼聲，更不斷恭喜台灣在12強賽中奪冠，讓全場台灣、日本粉絲都相當感動。而大橋和更是特地學了台語大喊：「打給賀！」接著說出招牌的「吃多了布丁，屁股變得咕溜咕溜」讓粉絲笑翻。