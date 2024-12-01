受到輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大，中央氣象署今（1）日上午發布「低溫特報」，新竹及苗栗要留意10度以下低溫，明（2）日清晨依舊還會有一波極端低溫出現，但白天高溫還會回升。
⚠️低溫特報
📍影響時間：今天清晨至今天上午
🟡黃色燈號：新竹縣、苗栗縣
今（1）日清晨輻射冷卻影響，全台平地最低溫是雲林崙背的11.2度，林定宜指出，上午開始有所回溫，明（2）日早晚持續留意輻射冷卻，連兩天溫差較大，北部及東北部14至25度，中部15至27度，南部17至28度，東部19至25度，東南部19至26度。
今明兩天各地都是晴到多雲，明天下半天水氣增加，基隆北海岸、大台北山區及東北部將轉有零星短暫雨，不過雨勢不太明顯。
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📍影響時間：今天清晨至今天上午
🟡黃色燈號：新竹縣、苗栗縣
今（1）日清晨輻射冷卻影響，全台平地最低溫是雲林崙背的11.2度，林定宜指出，上午開始有所回溫，明（2）日早晚持續留意輻射冷卻，連兩天溫差較大，北部及東北部14至25度，中部15至27度，南部17至28度，東部19至25度，東南部19至26度。
今明兩天各地都是晴到多雲，明天下半天水氣增加，基隆北海岸、大台北山區及東北部將轉有零星短暫雨，不過雨勢不太明顯。