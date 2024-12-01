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▲氣象署發布「低溫特報」提醒，今天上午，新竹及苗栗要留意10度以下低溫。（圖／中央氣象署）

受到輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大，，明（2）日清晨依舊還會有一波極端低溫出現，但白天高溫還會回升。⚠️今天清晨至今天上午新竹縣、苗栗縣今（1）日清晨輻射冷卻影響，全台平地最低溫是雲林崙背的11.2度，林定宜指出，上午開始有所回溫，明（2）日早晚持續留意輻射冷卻，今明兩天各地都是晴到多雲，明天下半天水氣增加，基隆北海岸、大台北山區及東北部將轉有零星短暫雨，不過雨勢不太明顯。