「雙子座流星雨」身為每年「3大流星雨」中壓軸登場的天文大戲將在12/14爆發，今年雙子座流星雨「每小時天頂流星數」高達150顆，雖然當天受到月光影響，觀賞條件不是最佳，但有明亮的火流星，搭配天氣晴朗，仍是肉眼可見的精彩夜景，《NOWnews今日新聞》也整理「雙子座流星雨」的觀賞秘訣，一起迎接年末最美的夜景。
🟡雙子座流星雨是什麼？
雙子座流星雨和象限儀座流星雨、英仙座流星共同被稱為「年度3大流星雨」，雙子座流星雨的母體是第3200號小行星（3200 Phaethon），是少數已知不是由彗星造成的流星雨，特色為速度中等偏慢，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半鮮豔且色彩濃烈，但流星劃過後少留有餘痕，通常會在每年12月中旬左右出沒。
🟡2024雙子座流星雨出現日期、時間
雙子座流星雨將活躍期在12月11日至12月20日期間，2024年極大期預估發生在12月14日，預估每小時天頂流星率（ZHR）約為150，輻射點大約晚上7時升起，12月15日凌晨2時輻射點接近天頂，越接近午夜越容易看到流星。
🟡雙子座流星雨方位、觀賞技巧
台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，雙子座流星雨的輻射點雖然是在東方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨的美貌。
🟡2024雙子座流星雨月相
12月14日是農曆十四，當天的月亮接近滿月，下午3時53分月出、晚間11時03分月球過中天，隔天清晨5時08分月沒，受到月光影響，可觀賞到的流星數量將大幅減少，不過由於雙子座流星雨的特色是流星速度快且常有明亮的火流星，因此若天氣晴朗，仍有機會捕捉到不少明亮的火流星。
🟡2023雙子座流星雨線上直播
民眾有空仍建議外出抬頭直擊雙子座流星雨劃越天際的美景，但若無法外出，或所處環境較差，往年台北市立天文館都會在流星雨爆發當天晚上，於 YouTube 進行線上直播節目，今年相關直播資訊尚未公開。
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雙子座流星雨和象限儀座流星雨、英仙座流星共同被稱為「年度3大流星雨」，雙子座流星雨的母體是第3200號小行星（3200 Phaethon），是少數已知不是由彗星造成的流星雨，特色為速度中等偏慢，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半鮮豔且色彩濃烈，但流星劃過後少留有餘痕，通常會在每年12月中旬左右出沒。
🟡2024雙子座流星雨出現日期、時間
雙子座流星雨將活躍期在12月11日至12月20日期間，2024年極大期預估發生在12月14日，預估每小時天頂流星率（ZHR）約為150，輻射點大約晚上7時升起，12月15日凌晨2時輻射點接近天頂，越接近午夜越容易看到流星。
🟡雙子座流星雨方位、觀賞技巧
台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，雙子座流星雨的輻射點雖然是在東方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨的美貌。
🟡2024雙子座流星雨月相
12月14日是農曆十四，當天的月亮接近滿月，下午3時53分月出、晚間11時03分月球過中天，隔天清晨5時08分月沒，受到月光影響，可觀賞到的流星數量將大幅減少，不過由於雙子座流星雨的特色是流星速度快且常有明亮的火流星，因此若天氣晴朗，仍有機會捕捉到不少明亮的火流星。
🟡2023雙子座流星雨線上直播
民眾有空仍建議外出抬頭直擊雙子座流星雨劃越天際的美景，但若無法外出，或所處環境較差，往年台北市立天文館都會在流星雨爆發當天晚上，於 YouTube 進行線上直播節目，今年相關直播資訊尚未公開。